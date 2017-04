Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Flamco

Sinds enige tijd is Flamco partner bij Duurzaam Gebouwd. Directeur Roderick van Geel stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“De Flamco Groep is onderdeel van Aalberts Industries en richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van kwaliteitscomponenten voor HVAC-toepassingen. In meer dan 70 landen bieden wij succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie.



Ons aanbod bestaat uit:

• Expansievaten, expansieautomaten en navulautomaten voor verwarmings- en koelinstallaties.

• Veiligheidsventielen, manometers, aansluitgroepen en andere appendages.

• Buffervaten, boilers en expansievaten voor warmwatersystemen.

• Apparatuur voor ontluchting en vuilafscheiding.

• T-plus koppelingen voor snelle uitbreiding van bestaande systemen.

• Appendages en montagemateriaal voor solarsystemen.

• Rail, beugels, consoles en ander montagemateriaal voor het bevestigen en ophangen van buizen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“We innoveren met het oog op duurzaamheid. Bij Flamco denken we al meer dan 50 jaar continu na over mogelijkheden om onze producten efficiënter, gebruiksvriendelijker, energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat we daarin ook slagen, bewijzen onze producten dagelijks in de praktijk."

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Flamco levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Naar onze lucht- en vuilafscheiders.”

Welk door Flamco uitgevoerd project of welke door Flamco geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Met onze Airfix-expansievaten zorgen we ervoor dat we geen water verspillen. Dit vat staat naast de boiler en vangt het drinkwater op dat uitzet tijdens opwarming, houdt het schoon en laat het terugvloeien in de boiler zodra er water wordt gebruikt. Zo gaat geen druppel verloren. Afgelopen jaar hebben we voor ieder verkocht Airfix-vat 1.200 liter schoon drinkwater teruggegeven in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is. Dit deden we in samenwerking met Made Blue. Deze organisatie spiegelt dankzij haar partners de watervoetafdruk van – of juist de waterbesparing door – producten, diensten en bedrijven door net zo veel schoon drinkwater te realiseren in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter."

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We willen graag ons netwerk uitbouwen met duurzame partners.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

"Oplossingen op het gebied van preventief onderhoud op basis van informatie uit sensoring (Internet of Things).

Water blijft een belangrijk transportmiddel voor energie.

Energieopslag heeft een doorbraak nodig: energie in de zomer winnen en gebruiken in de winter."

Beeld bovenaan: Alles wat Flamco levert tussen source en emitter in een schema.