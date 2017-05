Energiebesparende maatregelen in 3.900 Brabantse woningen

Auteur: Tim van Dorsten

De Valkenswaardse woningcorporatie Woningbelang gaat haar woningen energiezuiniger maken.

Dit gaat stap voor stap gebeuren, door energiebesparende maatregelen aan te brengen in de vorm van dubbel glas, energiezuiniger cv-ketel of spouwmuurisolatie. Daarnaast vindt dit jaar een proef plaats bij een aantal woningen met het plaatsen van duurzame installaties en/of zonnepanelen. In appartementsgebouwen vervangt Woningbelang komende jaren alle verlichting in de centrale ruimtes door ledverlichting.

Gasloos en energieneutraal of energiezuinige nieuwe woningen

Verder gaat de corporatie nieuwe energieneutrale woningen bouwen, door duurzame materialen te gebruiken. Deze woningen worden gasloos en energieneutraal of zeer energiezuinig. Volgens Woningbelang gaan de woningen sowieso zelf de benodigde energie opwekken, zodat bewoners geen of zeer lage energiekosten hebben. Ook haar eigen pand maakt ze steeds energiezuiniger. Zo liggen sinds februari 2015 op het dak 124 zonnepanelen (zie foto). Voor meer was namelijk geen plek. Inmiddels hebben ze 61.070 kWh opgeleverd en daarmee voor een CO 2 -reductie van 34.606 kilo hebben gezorgd. Daarnaast beschikt de corporatie sinds vorig jaar over een warmteterugwin-installatie en vervangt ze dit jaar haar verlichting voor led-varianten.

Samenwerking met huurders en partners

“We hebben impact”, vindt directeur-bestuurder Rob Möhlmann. “We hebben ruim 3.900 woningen, waarin we energiebesparende maatregelen kunnen aanbrengen. Een deel van ons bezit hebben we al aangepakt, de rest volgt. Daarbij zetten we ons ervoor in om onze huurders te informeren en te inspireren om zuinig met energie om te gaan.” Woningbelang zoekt dan ook de samenwerking op, geeft ze aan. “Met onze huurders en samenwerkingspartners in ons werkgebied. Want samen kunnen we meer bereiken.”