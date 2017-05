Openstaande vacatures door organisatiegroei

De organisatiegroei van Duurzaam Gebouwd-partner TRAJECT Adviseurs & Managers (TRAJECT) levert een aantal vacatures op. Het adviesbureauzoekt onder andere een engineer installatietechniek, een junior projectleider en een bouwkundig projectmanager. De posities zijn fulltime en de standplaats is Zevenaar of Amsterdam.



Engineer installatietechniek

De engineer installatietechniek houdt zich bezig met zowel basic- als detail engineering en is nauw betrokken bij de begeleiding tijdens de bouw en commissioning van installaties [fase tussen ontwerp en gebruik, red.] en levert een belangrijke bijdrage aan inventieve, duurzame en energiebesparende oplossingen. Functie-eisen zijn onder andere een afgeronde HBO opleiding richting werktuigbouw of installatietechniek, ruime kennis op het gebied van HVAC in de Utiliteit, woningbouw en scholenbouw. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift en meer dan 5 jaar ervaring.

Junior projectleider

De projectleider ondersteunt projectteams onder leiding van een projectmanager of adviseur. Deze persoon geeft invulling aan de technische uitvoering van projecten en werkt aan onderzoeken, verbeteringen en adviezen. Als junior projectleider zet je al je kennis en ervaring in bij het oplossen van technische vraagstukken. Je voert technische inspecties uit en stelt projectplannen, meerjarenplannen, kostenramingen en contractstukken op. Functie-eisen zijn onder andere een afgeronde TU-opleiding op bouwkundig gebied, 3 jaar relevante werkervaring en affiniteit met duurzaamheid (o.a. BREEAM, LEED, WELL)

Bouwkundig projectmanager

De bouwkundige projectmanager managet landelijk opdrachtgevers van TRAJECT binnen het multidisciplinaire team en voert opdrachten uit in de utiliteitsbouw. Hierbij ligt de focus op zorg, onderwijs en gebouwtransformatie. Deze persoon organiseert bouw- en werkvergaderingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, voortgang en financiën van de opdracht. De functie-eisen betreffen accuratesse, oog voor kwaliteit, een afgeronde universitaire of HBO opleiding, minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie en affiniteit met duurzaamheid.

Meer weten over TRAJECT en de werkomgeving waar de vacatures betrekking op hebben? Bekijk dan een .pdf-bestand met meer informatie. Bekijk de website van TRAJECT om meer te weten te komen over het bedrijf, de vacatures en de mogelijkheid tot reageren op de openstaande betrekkingen. Direct reageren kan via info@traject.com.