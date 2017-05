Nieuwe partner DuurzaamGebouwd.nl: Mawipex

Enige tijd geleden heeft Mawipex zich als partner aangesloten bij Duurzaam Gebouwd. Directeur Geert-Jan Vogels stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Mawipex – onderdeel van de Tectum Group – is actief in de professionele dakbedekkingsmarkt. Wij opereren als adviseur en distributeur van innovatieve, duurzame dakbedekkingssystemen. Dit betreft de gehele dakopbouw: van dampremmer, isolatie, onderlaag, toplaag en zaken die nodig zijn om een multifunctioneel dak te maken. Denk hierbij onder meer aan tuindaken, parkeerdaken, waterbufferingsdaken, daken waarop gerecreëerd kan worden en energiedaken met zonnepanelen. Hierbij richten we ons hoofdzakelijk op het meest duurzame waterdichtingsmateriaal, namelijk Firestone RubberGard EPDM. Onze medewerkers adviseren en begeleiden gebouweigenaren en voorschrijvende instanties van begin tot het einde door het geven van een objectief advies, technisch begeleiding en een nauwe betrokkenheid bij de uitvoering van de (dak)werkzaamheden en het aanbrengen van daksystemen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Mawipex heeft met Firestone EPDM, met een levensduur van minimaal 50 jaar, een zeer sterk en duurzaam product in handen op het gebied van waterdichting. Dit product heeft van alle dakbedekkingsmaterialen de laagste milieu-impact vanwege beperkt gebruik van energie bij productie van het materiaal, het lage gewicht van 1,4 kg/m2 van het materiaal, beperkt gebruik van energie bij transport van het materiaal, de lange levensduur en de mogelijkheid om het materiaal volledig te recyclen. Daarmee manifesteren wij ons ook in de markt. Dit doen we mede aan de hand van adviezen aan architecten en gebouweigenaren, waarbij we altijd proberen om een (ook economisch) duurzame oplossing te adviseren / ontwerpen. Tevens zetten we ons in om de restanten EPDM cradle-to-cradle te laten verwerken door in Europa gevestigde bedrijven en kan het basisproduct Carbon Black weer terug in het circuit voor de productie van nieuwe EPDM. Naast de producten willen we ook graag een langdurige (duurzame) relatie met onze partners, die bestaan uit landelijke opererende bouwprofessionals, dakdekkers en voorschrijvende instanties.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Mawipex levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Firestone EPDM is onze grootste productgroep. Daarop volgend zijn de diverse isolatiematerialen sterk groeiend.”

Op de parkeergarage van de Ikea-vestiging in Utrecht zijn 2 voetbalvelden aangelegd. De waterdichting onder de velden is van Firestone EPDM.

Welk door Mawipex uitgevoerd project of welke door Mawipex geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“De projecten waarbij EPDM losliggend geballast is aangebracht, zijn het meest duurzaam. Bij sloop kunnen membranen sloop namelijk in zijn geheel hergebruikt worden voor een ander project. Hierbij komt het circulair bouwen en volledig hergebruik van materialen het best naar voren. Dit hergebruik kan ook over tientallen jaren nog plaatsvinden door de lange levensduur van EPDM. Het materiaal is immers inert, volledig UV- en ozonbestendig en veroudert daardoor niet. Het verandert ook niet van structuur in de tijd.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Wij zijn partner geworden van Duurzaam Gebouwd om met gelijkgestemden op het gebied van duurzaam bouwen in contact te komen en samen nieuwe mogelijkheden te zoeken voor nog betere en duurzamere oplossingen die in grotere projecten kunnen worden toegepast. Tevens is het een prima mogelijkheid om je netwerk uit te breiden door het bezoeken van evenementen als Duurzaam Gebouwd Op Locatie, seminarreeksen, Duurzaam Gebouwd Congres en Building Holland.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Wij verwachten dat de ontwikkeling van de circulaire economie grotere stappen gaat maken. Vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap worden ook duidelijke signalen naar Den Haag

gezonden om in het nieuwe regeerakkoord meer nadruk te leggen op duurzaamheid. Het verbeteren van daken en het voorbereiden van daken voor multifunctioneel gebruik past zeer goed in het streven van de overheid om de (Europese) doelstellingen te bereiken. De regering heeft zich immers aan deze doelstellingen geconformeerd. De verwachting is dan ook dat er van overheidswege meer activiteiten en stimuleringsmaatregelen in het leven worden geroepen om duurzaamheid in materiaal en concepten te stimuleren. We zijn er klaar voor om alle partijen daarbij van het beste advies te voorzien.”

Foto bovenaan: Op de Ponte Palazzo in 's-Hertogenbosch is Firestone EPDM toegepast.