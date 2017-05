Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: PLEKvoor

Sinds enige tijd is PLEKvoor partner bij Duurzaam Gebouwd. Directeur Jeroen Troost stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Als PLEKvoor ontwikkelen en verkopen we modulaire, kleine, slimme, verplaatsbare seriematig geproduceerde wooneenheden van 25 m2 tot 100 m2. Ons doel hierbij is om vastgoed te ontwikkelen en te produceren als auto’s, te verkopen als telefoons en te recyclen als petflessen. We produceren onze woningen in delen van 3,4 meter in onze fabrieken in de Brabantse dorpen Nuenen en Veldhoven. Een woning zetten we op locatie binnen 4 uur in elkaar.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Gebouwen en woningen worden niet meer voor de eeuwigheid gebouwd. Op die trend springen we in met onze modulaire, verplaatsbare wooneenheden. Duurzaamheid geldt hierbij als randvoorwaarde. Zo gebruiken we zo veel mogelijk natuurlijke materialen uit de buurt: onze voorkeur gaat bijvoorbeeld eerder uit naar hout uit een nabijgelegen bos dan naar tropisch hout uit Brazilië.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die PLEKvoor levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“We hebben 2 verschillende merken: FOOM en Homy. Met FOOM verkopen we een topdesignmerk aan beleggers, woningcorporaties en particulieren, met daaronder verschillende producten die MVSA Architects heeft ontworpen. Homy is een moderne, modulaire woning, met ook diverse producten. Alle producten zijn te koop als standaard, maar de koper kan het met opties naar eigen smaak aanpassen. Dit hoeft niet direct, maar kan ook later. Zo beschikken de bewoners over een levensloopbestendige woning; op ieder moment kunnen ze beslissen om een module eraan te klikken of eraf te halen.”

Welk door PLEKvoor uitgevoerd project of welke door PLEKvoor geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Ik ben het meest trots op het project in het Gelderse Lobith, waarvan we inmiddels de modelwoning (zie foto) hebben geplaatst. Hier hebben we alle klassieke aanbieders – de aannemers – verslagen. Samen met de woningcorporatie Vryleve en architectenbureau BiUM hebben we een energieneutraal huis ontwikkeld voor kleine huishoudens. Vryleve noemt deze woning Habhuis. Dit huis bestaat uit 3 modules, die met een geïntegreerde kabelboom aan elkaar gekoppeld worden. Op de bouwplek vullen we de modules met een systeem van integrale wanden, vloeren en dakdelen. Daarnaast zijn deze woningen all-electric: er komt bijna alleen maar elektriciteit het huis binnen dat de zonnepanelen opwekken. Eind 2017 staan de eerste 25 woningen hier en ze vormen samen een mini-smartgrid. De interesse hiervoor is enorm: we gaan nog minimaal 60 woningen leveren en er is inmiddels al een wachtlijst.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We vinden met name het netwerk erg interessant.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Ik verwacht dat over 10 jaar de helft van de markt bestaat uit modulaire, verplaatsbare woningen. Dit aantal kunnen wij als PLEKvoor niet aan, maar ik verwacht dat komende jaren 10-tallen bedrijven zoals wij op de markt komen. Klanten voelen zich niet meer begrepen door de traditionele aannemers en wij kunnen hun behoefte goed aanvoelen en invullen.”