Thomas Rau wil concertgebouw voor kinderen

“Een echt duurzame school is een concertgebouw voor kinderen: een gebouw waar ze als blije en geïnspireerde burgers naar buiten komen.” Dit vertelt architect Thomas Rau in de nieuwe editie van Duurzame Scholen Magazine.

“Een schoolgebouw is een heel ander gebouw dan bijvoorbeeld een kantoor of een gemeentehuis”, geeft Rau aan. “Bij het ontwerpen van een gebouw is het essentieel om rekening te houden met de mensen die ervan gebruik gaan maken. In het onderwijsgebouw gaat dat om mensen die eigenlijk nog mens moeten worden. Scholieren zijn kwetsbaar en beïnvloedbaar; zij maken een mentaal en fysiek groeiproces door. Dat zijn allemaal aspecten, waaraan je als architect aandacht moet besteden.”

Thema: Monitoring

Deze nieuwe uitgave besteedt uitgebreid aandacht aan het thema ‘Monitoring’. Zo vertelt facilitair manager Vincent van der Meulen van basisschool De Kameleon in Den Dolder hoe monitoring deze school hielp om de energierekening omlaag te krijgen. “Bij ons ging de cv-ketel om 01.00 uur een poosje aan en vanaf 05.00 uur werd volop gestookt. Ook brandde de kachel op zaterdagochtend, terwijl het gebouw dan niet eens verhuurd wordt.”

Betere samenwerking ingenieurs en architecten

Daarnaast pleit TU/e-hoogleraar Bouwkunde Wim Zeiler voor een betere samenwerking op visionair gebied tussen ingenieurs en architecten. “Er moet meer aandacht naar de uitvoering in plaats van naar het ontwerp van een schoolgebouw. Dit kan alleen als zij samenwerken. Beide beroepsgroepen zorgen namelijk voor de totstandkoming van een gebouw en bouwen is vertrouwen. Maar beide groepen willen elkaar niet eens leren kennen, laat staan dat ze elkaar willen vertrouwen en samen willen werken.”

Programma School vol Energie

Verder is er aandacht voor basisschool De Schakel in Vlaardingen, dat eind dit jaar Nul-op-de-Meterniveau is en voldoet aan Frisse Scholen klasse B. Dit gebeurt dankzij het programma School vol Energie van kennis- en netwerkorganisatie Platform31. “Mede vanwege slechte isolatie en haperende installaties schieten de huisvestingslasten voor basisscholen als De Schakel in de meeste gevallen te kort”, legt Jaap van der Wal uit. “Naar schatting gaat het om zo’n 6.000 scholen. Ze ontvangen geld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, maar kunnen hiermee slechts 30 tot 40% van hun totale kosten betalen. Dit komt mede door de hoge energiekosten. Daarom kiezen wij ervoor om het gebouw eerst Nul-op-de-Meter te maken.”

De nieuwe editie van Duurzame Scholen Magazine verschijnt begin mei en is ook te lezen op DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.