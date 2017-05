Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Kingspan Unidek

Sinds enige tijd geldt Kingspan Unidek als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Teamleider marketing Bram Geurts stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten Unidek?

“Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en isoleren. Deze oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing en optimalisatie van het wooncomfort. Onze innovatieve aard heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze producten voor de bouw, die allemaal worden vervaardigd op basis van het milieusparende isolatiemateriaal EPS (geëxpandeerd polystyreen). Als toonaangevende EPS-fabrikant vervaardigen we voor een groeiend aantal toepassingen een breed scala van producten. Kingspan Unidek is opgericht in 1969 en is onderdeel van de Kingspan Group.

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“De isolatieproducten die we produceren, voor nieuwbouw en voor renovatie, leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing voor de gebruiker. Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten tijdens productontwikkeling, productie en recycling zijn de isolatieoplossingen bovendien duurzaam.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Kingspan Unidek levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Het dakelement Unidek Aero (zie onderstaande video) is een van de isolerende producten, waar zeer veel vraag naar is. Dit is een constructief alles-in-een dakelement voor vrijstaande en geschakelde woningen en zelfs beschikbaar in een Rc-waarde van 10.0. Bij toepassing van Unidek Aero hoeft de ontwerper minder maatregelen te nemen voor het verlagen van de EPC. Unidek Aero en haar toebehoren bieden namelijk standaard een uitstekende luchtdichtheid, minder koudebruggen en zijn voorzien van DUBOkeur. De dakelementen lenen zich uitstekend voor de montage van pv-panelen. Met de beschikbare details voor Unidek Aero die in de software kunnen worden ingevoerd, hoeft geen gebruik gemaakt te worden van standaard forfaitaire waarden en kan eenvoudig een nog betere EPC-prestatie behaald worden.”

Welk door Kingspan Unidek uitgevoerd project of welke door Kingspan Unidek geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Het warmteverlies bij een niet-geïsoleerde gebouwschil is bij het dak het grootst: 30%. Dakisolatie levert dus het hoogste rendement op en al onze projecten hebben dan ook een duurzaam karakter. Dat kan de nieuwbouw van een riante villa zijn, maar ook de renovatie van honderden rijtjeswoningen, waarvoor we de geïsoleerde dakelementen leveren.”

Wat is de reden dat Kingspan Unidek partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Als kennispartner op het gebied van dakisolatie ontmoeten wij graag in de gehele bouwkolom partijen en andere kennispartners die inzetten op duurzaamheid. Dat hebben we op Building Holland ook gedaan, wat georganiseerd wordt door Duurzaam Gebouwd. Wij zien dit netwerk als een waardevolle aanvulling om nieuwe relaties te ontmoeten.”

Welke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid volgt u?

Wij juichen de aanpassing van EPC 0,4 naar BENG van harte toe. Door de gebouwschil met een hoger isolatieniveau te optimaliseren wordt de benodigde hoeveelheid energie voor ruimteverwarming werkelijk geminimaliseerd. Meer isolatie bij een gelijke EPC geeft meer comfort en minder energiegebruik. Dat is goed voor het milieu, maar ook goed voor ieders portemonnee. In de komende wijziging van het Bouwbesluit wordt de EPC vervangen door 3 afzonderlijke waarden, die beter aansluiten bij de Trias Energetica. Het energiegebruik van gebouwen zal verder verlagen, terwijl het comfort in deze woningen beter wordt.”