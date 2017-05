Inschrijftermijn 17 doelen die je deelt verlengd

De 17 doelen prijsvraag daagt jongeren tot 17 jaar uit om oplossingen aan te dragen voor een eerlijke, schone en veilige wereld. De inzendtermijn is met een week verlengd en de nieuwe deadline is 21 mei.

Jongeren tussen de 6 en 17 jaar met een goed idee voor een betere wereld kunnen meedoen aan de prijsvraag. Hiervoor maken ze een filmpje van maximaal 2 minuten, waarin ze vertellen wat hun idee is en wat ze nodig hebben om het te kunnen uitvoeren. 3 ideeën worden uitgekozen en onder professionele begeleiding verder ontwikkeld.

Op 1 juni is het de Internationale Dag van het Kind en maakt 17 doelen die je deelt bekend welke ideeën in de prijzen zijn gevallen. Op deze feestelijke dag verwelkomen we de genomineerden in NEMO Science Museum in Amsterdam.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van 17 doelen die je deelt. Lees in een eerder gepubliceerd artikel meer over de campagne ’17 doelen die je deelt’.