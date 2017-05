Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Strukton Worksphere

Sinds kort is Strukton Worksphere partner van Duurzaam Gebouwd. Marcel Dommisse en Marc Kooij stellen het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Strukton Worksphere is een technologiebedrijf. Wij ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren prettige en gezonde werk- en verblijfsomgevingen. Hiermee zijn wij toonaangevend in de markt. Vanuit ons bouw- en techniek-DNA doen wij dit met een goede balans tussen beheer, onderhoud, projecten en regievoering. Als basis voor deze activiteiten stellen we in alles wat we doen onze opdrachtgevers en hun gebruikers centraal, werken we veilig of werken we niet en hechten we aan een goede samenwerking tussen onze gecommitteerde, vakkundige medewerkers en onze betrokken partners.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Strukton Worksphere maakt deel uit van de veranderingen in de samenleving. Als partner in de gebouwde en procestechnologische omgeving nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat energiezuinige gebouwen en circulair ondernemen de standaard wordt. Het thema duurzaamheid is een van de belangrijkste ontwikkelingen, waarmee de bouw- en installatiebranche de komende jaren te maken krijgt. De vrijblijvendheid verdwijnt en regels worden in toenemende mate wettelijk gehandhaafd. Daarnaast versnellen klimaatverdragen en overheidsbeleid deze ontwikkeling. Verder is meer maatschappelijke motivatie om bij te dragen en te komen tot een duurzamere omgeving. Er is sprake van een verschuiving in de energiemix. Duurzaamheid wordt voor Strukton Worksphere steeds meer de norm. Wij zijn zeer ervaren in duurzaam en energiezuinig ontwerpen, realiseren beheren en onderhouden. De basis voor alle projecten en het beheer en onderhoud dat wij uitvoeren, zijn ons professionele assetmanagement en ons datagestuurde beheer- en onderhoudsplatform Strukton PULSE. Dit platform zorgt ervoor dat de gemaakte duurzaamheidskeuzes voor een langere termijn geborgd dan wel verbetert worden.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Strukton Worksphere levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Op verschillende gebieden constateren wij dat er een vraagontwikkeling is naar onze producten en diensten om verduurzaming te versnellen. We merken dat er met name interesse is naar energiebesparing, het ontwikkelen van nieuwe duurzame energieconcepten en het begeleiden bij de labelsprong. Daarnaast verwachten wij in toenemende mate dat er vraag ontstaat naar het op circulair verantwoorde wijze renoveren, beheren en onderhouden. Het gaat hier om circulair bouwen in co-creatie met klanten. Het raakt de hele keten van grondstofwinning, ontwerp, inkoop, bouw of renovatie, exploitatie, beheer, onderhoud of exploitatie en sloop/re-use, inclusief businesscases. In beheer en onderhoud, projecten, innovaties en samenwerking met klanten en leveranciers zoeken we naar duurzame, langjarige oplossingen.”

Welk door Strukton Worksphere uitgevoerd project of welke door Strukton Worksphere geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“De afgelopen 10 jaar hebben wij een breed pakket aan duurzame oplossingen en contracten in de markt gezet. Van projecten waar wij in een consortium verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, bouw, exploitatie en het energieverbruik zoals Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, tot aan lange termijn energieprestatiecontracten waar wij een deel van het vastgoed van de gemeente Enschede en Rotterdam risicodragend verduurzaamd hebben. Deze projecten ontwikkelen wij door waarbij we in samenwerking met onze opdrachtgevers de duurzaamheidsambities en resultaten middels BREEAM-NL In Use concreet en tastbaar hebben gemaakt. Dit doen we ook voor onze eigen panden zoals ons pand in het Brabantse Son (zie foto).”

Waarom is Strukton Worksphere partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Wij voelen ons verbonden met de missie van Duurzaam Gebouwd, die met samenwerking de integrale bouw- en vastgoedsector wil verbeteren. Door te communiceren, mensen te verbinden en elkaar te activeren zien wij Duurzaam Gebouwd als een sterk platform om met haar partners te komen tot een duurzame leef- en verblijfsomgeving.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Onze samenleving is volop in beweging. We bewegen in rap tempo naar een samenleving, waarin alles en iedereen op slimme wijze met elkaar verbonden is. De praktijk wijst uit dat het steeds lastiger is om toekomstige ontwikkelingen exact te voorspellen. Steeds belangrijker wordt de mate waarin organisaties flexibel en innovatief kunnen inspringen op ontwikkelingen. Enkele ontwikkelingen die deze transitie van de oude naar de nieuwe economie kenmerken, zijn: