Uitbreiding criteria Forest50

Er worden dit jaar een aantal nieuwe criteria voor de Forest50 geïntroduceerd. De Forest50 is een ranking van de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland die aantoonbaar goed presteren met betrekking tot inkoop en toepassing van duurzaam hout.

De ranking moet de transparantie vergroten over het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. Criteria als percentage duurzaam ingekocht hout op groepsniveau en communicatie omtrent duurzaam houtgebruik in het jaarverslag waren al onderdeel van deze ranking. Daar worden onder andere communicatie over de CO 2 -opslag in hout, de toepassing van minder bekende tropische houtsoorten en de gezondheid van materialen aan toegevoegd.

Punten verdienen

Het is nog niet te laat om meer punten te scoren. Tot 1 juli 2017 kunnen nog punten worden verdiend. De individuele resultaten worden aan de beoordeelde bedrijven voorgelegd ter verificatie. Download het ‘Scoreformulier Forest50-2017’ op de website van FSC Nederland.