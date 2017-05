Ondertekening voor 100% duurzaam hout

Bouwgroep Dijkstra Draisma ondertekende het Bouw en Hout convenant en stelt zich als doel om uitsluitend duurzaam hout toe te passen in bouwprojecten. Algemeen directeur Biense Dijkstra van Draisma Dijkstra en directeur Liesbeth Gort van FSC Nederland ondertekenden het convenant.

“Hiermee maken wij de Chain of Custody rond”, vertelt algemeen directeur Biense Dijkstra over de stap. “Het hout dat wij gebruiken kunnen we volledig herleiden. In 2016 was dat 70%. Door de afkomst te controleren weten we dat het hout uit bossen komt die duurzaam beheerd en geëxploiteerd worden.”

Inmiddels zijn 26 bedrijven aangesloten bij het convenant. “Hierbij gaan de deelnemers bewust een stap verder dan de Europese Houtverordening die de import van illegaal hout moet tegengaan”, geeft FSC Nederland-directeur Liesbeth Gort aan. “De bedrijven communiceren hierover, samen met FSC Nederland, naar de markt en overheid. En zo moet het zijn, willen we onze bossen wereldwijd nu en in de toekomst behouden.”

Gerobotiseerde fabriek

Tegelijkertijd met de ondertekening van Bouwgroep Dijkstra Draisma is ook DD Productie – de volautomatische gerobotiseerde fabriek die isolatiegevels voor de nieuwbouw- en renovatieprojecten van DD Wonen fabriceert – gecertificeerd. Alle gevels die uit de fabriek rollen zijn dus van volledig gecertificeerd hout. Evenals de ingebouwde vogelhuisjes.

Foto: Biense Dijkstra alg. directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma en Liesbeth Gort, Directeur van FSC Nederland