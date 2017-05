'Niet meebewegen maar zelf bewegen'

De nieuwe website van Duurzaam Gebouwd-partner DWA ‘Aardgasloos.nu’ is live. De website moet de ambitie om volledig aardgasloos te zijn in 2050 versnellen.

DWA heeft in de afgelopen jaren kennis en ervaring met de transitieslag naar aardgasloos opgedaan. Onlangs organiseerde ze nog een themabijeenkomst, waar Duurzaam Gebouwd verslag van deed. Uit het symposium kwam onder andere naar voren dat gemeenten regie moeten nemen en dat er met individuele en collectieve warmteconcepten veel mogelijkheden zijn om een aardgasloze woning te realiseren. Op de themawebsite Aardgasloos.nu is informatie te vinden over alternatieven voor aardgas en de bijbehorende fasen en processen in een traject van een aardgasloos project. Daarnaast is er een interactieve kaart van Nederland opgenomen waar aardgasloze projecten op weergegeven worden.

Nu naar aardgasloos

“Onze boodschap luidt dat we naar aardgasloos toe moeten”, geeft adviseur Tijs Langeveld van DWA aan. Langeveld ontwikkelde de site en vindt dat we niet langer moeten wachten met de transitie. “Wij vinden het van groot belang om niet mee te bewegen, maar zelf te bewegen. Naast inbreng van kennis en expertise brengt DWA in dit transitieproces als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij elkaar. We doen dit al zo’n 30 jaar op regionaal, lokaal en gebouwniveau.”