Bekisting maken voor het Betonakkoord

Auteur: Tom de Hoog

12 mei 2017 vond op initiatief van MVO Nederland een symposium plaats over de formulering van het te sluiten Betonakkoord. De partijen die later dit jaar hun handtekening gaan zetten kregen zo de gelegenheid het voorliggende concept inhoudelijk te bespreken en suggesties voor aanpassingen en uitwerking te leveren. In een zestal werkgroepen spitte men de materie nog eens grondig door.

Foto: Jeannette Baljeu, voorzitter stuurgroep Betonakkoord, heet de deelnemers welkom

Het concept van het te sluiten Betonakkoord kreeg alvast de kreet mee ‘We gaan het gewoon doen!’ Daarmee lijken de opstellers van het concept de intenties van de betrokkenen goed samen te vatten. Opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers (de producerende industrie) is er veel aan gelegen om met een akkoord te komen dat duidelijk maakt hoe de betonketen gaat verduurzamen. De ambitie is om in 2030 de CO 2 -uitstoot met 35% verminderd te hebben (tot nul in 2015) en 100% betonrecycling (van zand, grind en cement) en hergebruik in de bouwsector realiseren. Plus dat men een positieve bijdrage wil leveren aan het natuurlijk kapitaal van Nederland en de betonsector een hightech en veilige plek maken om te werken.

Speerpunten: ambities en afspraken

Te gast bij het Ministerie van Economische zaken heet Jeannette Baljeu, voorzitter van de stuurgroep Betonakkoord, de deelnemers aan de ‘werkochtend’ welkom, gevolgd door een kort historisch overzicht van de aanloop tot het nu voorliggende concept door Harry Hofman, manager MVO bij Strukton en tevens voorzitter van de projectgroep. Daarna spreekt Jack Amesz van de gemeente Den Haag de zaal toe. “Wij zijn als opdrachtgevers bereid meer te betalen voor duurzaam beton”, meldt hij. Ook innovatie vindt hij van groot belang en dat de betonketen een topsector wordt. “We doen te veel alsof het allemaal kommer en kwel is. Dat is niet goed en we moeten de sector veel beter neerzetten dan nu.” Dan is het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. In een zestal discussiegroepen diept men de te maken afspraken in het betonakkoord uit volgens de speerpunten CO 2 -reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. Het gaat daarbij om te formuleren ambities en om de afspraken die vastgelegd moeten gaan worden. Dat levert stevige en zeer inhoudelijke discussies op. Daarnaast gaat het ook vaak over de formulering en redactie op de voorliggende tekst. Iemand merkt op: “Het is wel veel tekst.” Een ander zet helder neer dat het akkoord vooral over het ‘wat’ moet gaan en niet over het ‘hoe’. Immers, om alle geformuleerde doelen te bereiken moet er speelruimte zijn voor innovatieve oplossingen vindt men.

Harry Hofman van de projectgroep Betonakkoord wil vaart maken

Waarvoor tekent men?

De toekomstige ondertekenaars van het Betonakkoord verplichten zich per sector tot het naleven van de gemaakte afspraken bij het aangaan van een opdracht, ook als daar niet actief om wordt gevraagd. Daarbij worden toeleveranciers geacht benchmarkgegevens aan te leveren en waar een benchmark ontbreekt deze te ontwikkelen voor 2020, de eerste werkingsfase van het akkoord. Aannemers worden onder meer geacht Milieukostenindicator (MKI) informatie te leveren en een circulariteit op projectniveau bij verwerking van een bepaalde hoeveelheid beton. Voor opdrachtgevers is er onder meer de verplichting instrumenten als MKI in uitvragen op te nemen en ook om deze steeds strenger te formuleren. Alle partijen verplichten zich tot aanleveren van gevraagde informatie aan de zogeheten Voortgangscommissie.

Discussie op inhoud en met argumenten over het concept Betonakkoord

Voortgangscommissie borgt naleven afspraken Betonakkoord

Baljeu benadrukte al in haar welkomstwoord dat iedereen die het Betonakkoord tekent een bijdrage heeft te leveren. De naleving daarvan zal worden geborgd door het instellen van een Voortgangscommissie. Baljeu en Hofman lichten dit desgevraagd toe. “Het is belangrijk dat de te installeren Voortgangscommissie ook ‘tanden’ krijgt, want als deze dat niet heeft dan gaan we allemaal achterover zitten en gebeurt er geen fluit”, aldus Hofman. “Daarbij moet er transparantie komen in de betonketen en ook dat moet in die Voortgangscommissie geborgd zijn.” Baljeu: “Het vaststellen van dat mandaat voor die Voortgangscommissie is de zoektocht waar we nu in zitten. We moeten daar nog een slag maken, dus we hopen dat uit de discussiegroepen suggesties naar voren komen hoe we dat kunnen gaan doen. Het liefst maken we op korte termijn al basisafspraken over de samenstelling van de Voortgangscommissie.” Hofman: “Ik zie het heel concreet, in 2018 is die er.” Baljeu: “Waar we allebei voor staan is dat we het gewoon gaan doen!” Een volgende stap is gepland op 16 juni als bij een CEO-ontbijt de eindtekst van het Betonakkoord naast het ontbijbortje ligt.