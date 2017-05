Duurzaam Gebouwd-partner genomineerd voor Creative Heroes Award 2017

Duurzaam Gebouwd-partner De Meeuw is met het flexibele woonconcept NEZZT genomineerd voor de Creative Heroes Award 2017 in de categorie Architectuur / Samenwerking. De awards worden op 29 juni aanstaande uitgereikt tijdens een feestelijke avond in Amsterdam.

Het woonconcept NEZZT groeit mee met de samenleving en krimpt wanneer dat noodzakelijk is. Een van de kernpijlers van het concept is de mogelijkheid om aan te passen op veranderende woonwensen. Wanneer de woningen niet meer nodig zijn, verhuist de woning naar een andere plek of wordt het gedeeltelijk of in zijn geheel teruggenomen.

Succes en impact

De Meeuw en architectenbureau Diederendirrix werkten samen om het concept op de markt te zetten. Nu strijdt NEZZT tegen de andere genomineerden om naar huis te gaan met de Creative Heroes Award. Dit initiatief van Guus van Maarschalkerweerd (DesignConnector) en Jeroen van Oostveen (Conseptory) moet een positieve bijdrage leveren aan het succes en de impact van de creatieve sector.

De Creative Heroes Award wordt eens per 2 jaar uitgereikt en richt zich specifiek op creatieven die concepten en ontwerpen voor ruimtelijke toepassingen ontwikkelen.