Duurzaam Gebouwd-expert is constructeur van het jaar

Duurzaam Gebouwd-expert en directeur van IMd Pim Peters is verkozen tot constructeur van het jaar 2017. De jury prees Peters om zijn voortrekkersrol op het gebied van duurzaam construeren. Aanstormend talent voor 2017 is Steven Schoenmakers van Van Rossum.

Dit jaar stond de jury onder leiding van Jack Amesz van gemeente Den Haag. Peters ontving een oorkonde van directeur Paul Rijpstra van Pieters Bouwtechniek en voorzitter VNconstructeurs. De onderscheiding staat sinds 2012 in de markt en beloont constructeurs voor hun inspanningen.

Bij de onderscheiding wordt gekeken naar of de constructeur in kwestie vernieuwing heeft gebracht in het vakgebied. Dit jaar werden geen nominaties bekendgemaakt. Naast vernieuwing in het vakgebied was de inzet op duurzaam construeren reden om Peters als winnaar uit te roepen en tot constructeur van het jaar 2017 te kronen. De uitreiking vond plaats bij Tata Steel, gedurende de Constructeursdag.