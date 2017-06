NOM Keur-certificaat voor Nieuwbouwconcept

Namens Bouwbedrijf Janssen de Jong Groep heeft topman Hans Smits het NOM Keur-certificaat ontvangen voor zijn Nul-op-de-Meter Nieuwbouwconcept.

Met dit certificaat heeft het bouwbedrijf officieel bewijs en garantie in handen dat zijn NOM Nieuwbouwconcept de energieprestatie en kwaliteit levert, die hoort bij een Nul-op-de-Meterwoning. Hierbij wordt gekeken naar technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van eindgebruikers.

Ambitie en duurzaamheidsopgave concreet maken

In dit Nieuwbouwconcept werkt Janssen de Jong Groep met een NOM Matrix om in een vroeg stadium de ambitie en duurzaamheidsopgave van de opdrachtgever concreet te maken. Hierbij is de klantvraag leidend. Daarnaast maakt het bouwbedrijf gebruik van verschillende beproefde technieken. Afhankelijk van de uitkomsten van de NOM Matrix adviseert het een technisch concept.

4 verschillende elektrische oplossingen

Verder biedt dit bedrijf, naast een hoogwaardige thermische schil, de keuze uit 4 verschillende volledig elektrische oplossingen. Hierbij staan de zonneboiler, de ventilatiewarmtepomp, de luchtwarmtepomp of de bodemwarmtepomp centraal. Deze kunnen worden gecombineerd met een gebalanceerd ventilatiesysteem en verschillende afgiftesystemen.

Samenspraak met ketenpartners

Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en het concept is tot stand gekomen in samenspraak met de ketenpartners van Janssen de Jong: Projectontwikkeling, Bouw en OnderhoudPlus. Door de complete keten hierbij te betrekken, is het bouwbedrijf in staat om een totaaloplossing te bieden en de opdrachtgever van initiatief tot exploitatie te ontzorgen en prestaties te garanderen voor minimaal 10 jaar.

Propositie-, toepassings- en levensduurfase

Het NOM Keur is een initiatief van Stroomversnelling en haar partners, waarmee ze zorgen voor een kwaliteitsstandaard. Eerder dit jaar kreeg Renolution als eerste partij het NOM Keur, tijdens Building Holland ontving directeur Jan Willem Sloof dit certificaat. Beide bedrijven hebben voldaan aan de eerste stap van dit certificaat: de propositiefase. De volgende stap is de toepassingsfase, waarin ze het theoretische concept uitvoeren. Tot slot volgt de levensduurfase.