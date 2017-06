Madaster: materialenpaspoorten als nieuwe standaard

Building Holland / Duurzaam Gebouwd heeft een overeenkomst getekend met Madaster, om het gedachtegoed verder uit te dragen. "We ondersteunen de ontwikkeling naar een circulaire economie en hiervoor is een materialenpaspoort een noodzakelijk instrument", gaf Building Holland-directeur Richard Klein aan tijdens de ondertekening op Provada.



Madaster is een onafhankelijk publiek platform voor particulieren, bedrijven en overheden. Doel van het platform is om voor elk object een digitaal materialenpaspoort te realiseren. In dit document staan de producten en grondstoffen van een gebouw of project opgenomen. De circulaire waarde van de objecten wordt uiteengezet in het paspoort. "Als Kennedy willen we dit initiatief en het gedachtegoed verder uitdragen naar de markt", aldus Klein. "Dat doen we onder andere door onze lezers en bezoekers van evenementen te informeren en te enthousiasmeren om met circulariteit aan de slag te gaan."

Grondstoffen goed documenteren

Naast Building Holland / Duurzaam Gebouwd ondertekende corporatie real estate manager Egens Holleman de overeenkomst namens ABN AMRO. "De bouw- en vastgoedsector moet rekening houden met een dreigend tekort aan grondstoffen", geeft Thomas Rau aan. "We moeten ze daarom goed documenteren, zodat ze ongelimiteerd beschikbaar blijven.”

Meer weten over Madaster of zelf aansluiten? Lees meer op de officiële website en lees een artikel op DuurzaamGebouwd.nl.

Foto bovenaan: Richard Klein ondertekent Madaster-overeenkomst