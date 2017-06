Top Woonbron in Duurzaam Gebouwd Magazine

“Duurzaamheid is voor ons een topprioriteit en onderdeel van vastgoedkwaliteit.” Dit vertelt Woonbron-bestuursvoorzitter Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen in Duurzaam Gebouwd Magazine. Hierin staat hij, samen met directeur Duurzaamheid Karin Schrederhof.

“Als wij praten over duurzaamheid, dan brengen we dat altijd in verbinding met hoe bewoners de kwaliteit van het vastgoed ervaren”, vervolgt hij. “Als dat beeld goed is, dan is het ook heel goed mogelijk om uiteindelijk de CO 2 -doelen te bevorderen of om een beter label voor woningen te krijgen.”

Balans zoeken in corporatiesector

Schrederhof vindt dat iedereen iets aan duurzaamheid en CO 2 -reductie kan doen. “Wie je ook bent en wat je positie ook is. Wat het bijzonder maakt in de corporatiewereld, is dat het in evenwicht moet zijn met wat dat voor onze huurders betekent. Die zitten echt niet met dat duurzaamheidsvraagstuk, maar wel met het overleven van elke dag. Juist daarin de balans zoeken maakt het voor mij zo leuk om in de corporatiesector te werken. En dat betekent: aanvaardbaar huurbeleid, aandacht voor armoedebestrijding, bedenk het maar… Dat is een zeer fraaie combinatie.”

Met data zorgen voor comfort

In het thema ‘Gezonde gebouwen’ laat Twan van Oorschot van Strukton Worksphere weten data te gebruiken om een beter beeld te krijgen op het toekomstige beheer en onderhoud van het Nationaal Muziekkwartier Enschede. Hierbij maakt hij gebruik van Strukton Pulse. “Hierbij kijken we niet naar de techniek alleen, maar bovenal naar de werking van het gebouw als geheel. Het is namelijk bewezen dat een gezond gebouw de concentratie en productiviteit verhoogt, het ziekteverzuim verlaagt en het gevoel van comfort vergroot. Op basis van data van alle installaties die in en rond een gebouw aanwezig zijn, monitort Strukton Pulse voortdurend de prestaties en kan er worden ingegrepen voordat het comfort in het gebouw achteruit gaat. We hebben dit gebouw voorzien van slimme meters en sensoren om de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit te meten.”

Circulair gebouw Circl

In het thema ‘Circulaire economie’ is er veel aandacht voor het nieuwe gebouw van ABN Amro in Amsterdam: Circl. Op het beton na zijn alle materialen demontabel en opnieuw te gebruiken. Bovendien komt het nieuwe hout uit een lariksproductiebos in Limburg. “Als je kijkt naar de 3 P’s realiseren we met dit paviljoen wat betreft ‘planet’ een green landmark”, vindt directeur Facility Management Mark van Rijt. “Ook met het bouwen op deze circulaire manier laten we zien dat het qua profit mogelijk is.” Verder besteedt deze editie van Duurzaam Gebouwd Magazine aandacht aan de beweging Built Positive, dat is opgericht door Cradle to Cradle Product Innovation Institute. Daarnaast interviewt marketeer en innovator Marjet Rutten architect Winy Maas van architectenbureau MVRDV. Duurzaam Gebouwd Magazine #37 verschijnt eind deze week en is online te lezen via DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.