Energiesponsoring met draaibare panelen

Maasstad Ziekenhuis, gemeente Ridderkerk, BOOR scholen en de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College in Dordrecht gaan aan de slag met energiesponsoring.

Dit is bekend gemaakt tijdens het landelijke VNG-congres. Bij energiesponsoring worden maatschappelijke organisaties gesponsord om – zonder zelf te investeren – maatregelen te nemen, waarmee zij de energiekosten kunnen verlagen en waarmee ze kunnen verduurzamen.

Draaibare panelen

De financiële ruimte komt van het exploitatie-overschot, waarvoor draaibare, driehoekige panelen zorgen die Softs Points heten. Organisaties en gebouweigenaren kunnen deze panelen tegen de gevel van een gebouw monteren of op de grond plaatsen. Schijnt de zon, dan wekken de zonnepanelen energie op. Is het bewolkt, dan draait het systeem een slag en absorbeert het bijvoorbeeld CO2. Deze panelen zijn ook te gebruiken om de lucht te zuiveren of om regenwater op te vangen. Deze organisaties en gebouweigenaren geven zelf aan welke maatschappelijke organisatie zij het exploitatie-overschot van hun Softs Points beschikbaar stellen.

Energiesponsoring uit overschot

“Het exploitatie-overschot uit Soft Points wordt eerst ingezet om zonnepanelen te plaatsen”, vertelt bedenker en Softs-eigenaar Peter van Dommele. “Het energie-overschot dat daaruit voortkomt, wordt dan ingezet in de vorm van energiesponsoring. Met deze tussenstap willen we het plaatsen van zonnepanelen voor iedereen aantrekkelijk maken. Vooral ook omdat we deze panelen gratis kunnen neerzetten vanuit het exploitatie-overschot uit de Softs Points.

Werken aan verduurzaming

Zo krijgt de Rotterdamse locatie van Maasstad Ziekenhuis binnenkort een Softs Points. Samen met maatschappelijke partners wordt energiesponsoring opgezet om de energiekosten voor het ziekenhuis te reduceren en dit ziekenhuis te verduurzamen. Verder gaat de gemeente Ridderkerk gaat sportverenigingen en sportlocaties sponsoren door 3 Softs Points op gebouwen in deze Zuid-Hollandse gemeente te plaatsen, onder meer bij voetbalvereniging vv Rijsoord. Bij BOOR scholen is het doel om met duurzaamheidsmaatregelen de energierekening te beperken, waardoor er meer bestedingsruimte komt voor onderwijstaken. Verder beschikken het Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek (zie foto) in Dordrecht al over Soft Points. “Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers kunnen we werken aan verduurzaming”, aldus Van Dommele. Softs wordt ondersteund door onder meer BNG Bank, PWC en VDL.