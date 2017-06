Virtueel nieuwe kantoren, scholen en woningen bekijken

Vooraf virtueel een rondje lopen door een toekomstige woning, kantoor of school? Bouwer en ontwikkelaar Van Wijnen biedt een eigen Virtual Reality App aan, die het samen met Smart2VR heeft ontwikkeld.

“Met deze applicatie kunnen we onze klanten nog beter meenemen in het vooraf beleven van hun woning”, legt Van Wijnen-directeur Hilbrand Katsma uit.

Het bouwbedrijf gebruikt virtual reality echter niet alleen voor zijn klanten, maar ook om het bouwproces te optimaliseren. “Doordat we het hele proces in 3D kunnen visualiseren, besparen we flink op de kosten. En dat komt weer ten goede aan onze klanten.”

Virtual reality te danken aan BIM

Deze techniek is mede te danken aan het gebruik van BIM-modellen. Het gebouw in zo’n model wordt vertaald naar een ervaring in virtual reality. Hierdoor kunnen uitvoerders nu een blik werpen op de virtuele bouwplaats en beter anticiperen op de concrete aanpak van hun project.

Daarnaast kan deze app misverstanden voorkomen bij de toekomstige eigenaren van woningen, scholen en kantoren, omdat de verwachtingen van tevoren duidelijk worden gemanaged. In deze app zijn inmiddels al een aantal projecten te bekijken en dit aantal wordt de komende maanden verder uitgebreid. De app is te downloaden via de Google Play-store en de App-store. Eerder kwam BAM al met een VR-app, die ook door Smart2VR is ontwikkeld.