De week van… Yvette Watson

Auteur: Tom de Hoog

Organisaties de weg wijzen naar duurzaamheid doet de ondernemende Yvette Watson sinds januari 2017 vanuit haar onderneming PHI Factory. Zij maakt zich sterk voor circulaire bedrijfsvoering en ontwikkelt daarvoor middelen, tools, modellen en zelfs een game.

Maandag

In het weekend beoordeelde Yvette 4 scripties als externe beoordelaar van de Academie van Facility Management. Zij maakt vandaag 4 studenten blij met het cijfer van hun rapportage en het bericht dat zij hun scriptie mogen verdedigen op 4 juli aanstaande. Om 10.00 uur neemt Yvette samen met mede-oprichtster Geerke Hooijmeier-Versteeg de agenda voor hun onderneming PHI Factory door. Wat draagt de komende week bij aan de Big Hairy Audacious Goal om serieuze versnelling naar circulaire gebouwen en organisaties realiseren? Om 13.00 uur heeft ze een belafspraak om de voortgang te bespreken van een managementgame die PHI Factory ontwikkelt met Inaloop en samen met RWS, PIANOo, Stichting CE en Copper8. De game – in de vorm van een bordspel – gaat over inkopen in een circulaire economie. Het spel moet inzicht geven in de effecten van bepaalde businessmodellen en invloed van keuzes op grondstofkringlopen (of het ontbreken daarvan) uit op de lange termijn. ’s Middags is er een voorbereidende afspraak met Question Mark Group/Atir om een sessie voor te bereiden voor het netwerk van schoonmaakbedrijven en wat deze branche zou kunnen met circulaire economie.

Dinsdag

Een volle werkdag bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), haar voormalige werkgever. De KB kampt met een uitdagend huisvestingsvraagstuk, waarbij Yvette als extern adviseur nog steeds betrokken is onder meer om de doelstellingen circulair en energieneutraal kracht bij te zetten. In de avond is er een vergadering met de facility-managementberoepsvereniging FMN. Het plan is in september een hackathon te organiseren voor dit werkveld. De centrale vraag zal zijn hoe facility managers (FM’ers), huisvestingsverantwoordelijken (HV’ers) en leveranciers met behulp van technologie en data de CO 2 -uitstoot van hun organisatie structureel fors terugdringen.

Yvette presenteert het waardenmodel van PHI Factory voor circulair beheer en exploitatie van vastgoed.

Woensdag

Om 09.00 uur vergadert Yvette met de FMN-expertgroep circulaire en inclusieve economie. Zij is zo’n 7 jaar voorzitter van deze groep. Het perspectief is dat de grootste uitdaging ligt in het bestaand vastgoed, waar de FM’er en HV’er veel invloed kunnen hebben op het verbeteren van de duurzaamheidprestaties. Leden van deze expertgroep schrijven artikelen, blogs en whitepapers, doen onderzoek, spreken op bijeenkomsten en congressen en ontwikkelen instrumenten om duurzaamheid te meten: allemaal initiatieven om te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie. Zo deed men onder meer onderzoek naar het oplossen van retourlogistiek met arbeidsparticipatie als voorbeeld van inclusieve economie. Ook zette men samen met Social Enterprise NL een programma op voor het meer betrekken van inkoopverantwoordelijken bij vergroening en socialer maken van organisaties. Daarnaast zijn er die dag activiteiten voor het eigen kantoorloze bedrijf van Yvette en haar zakelijk partner waarvoor net 2 nieuwe krachten zijn aangetrokken: een virtual assistent en een communitymanager. Yvette heeft een interview met een afstudeerstudent over hoe beleid op het gebied van duurzaamheid is te activeren in een organisatie. De rest van de middag brengt Yvette door met haar zoontje van 5. ’s Avonds vult zij haar aanmelding in voor #mijnhuisdoetmee, een initiatief van Martine de Vaan om alle mensen die bezig zijn met het verduurzamen van de gebouwde omgeving ook thuis te activeren.

Om de kansen van de circulaire economie volledig te benutten zijn er oplossingen op product-, proces- en gebruiksniveau. Yvette Watson

Donderdag

In het circulair gerenoveerde hoofdkantoor van Alliander Bellevue in Arnhem komt een discussiegroep voor circulair bouwen bij elkaar op initiatief en onder leiding van Marie-Louise Gasseling van Circle Motion. Met deelnemers van Alliander, ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en de gemeenten Utrecht en Rotterdam een divers gezelschap. Onder meer het grondstoffenpaspoort, de circulariteitsprogramma’s van de gemeente Rotterdam, het meten van circulariteit en het minimaliseren van bouwafval staan op de agenda. De discussie is levendig en praktijkervaringen en inzichten worden enthousiast uitgewisseld. Yvette presenteert een waardenmodel over circulair beheer en exploitatie van vastgoed. "Voor het volledig benutten van kansen van de circulaire economie zijn er oplossingen op product-, proces- en gebruiksniveau. Evenzo is het belangrijk om goed te kijken naar hoe waarde te creëren in elke schakel van de keten." Ze krijgt positieve reacties en enkele deelnemers willen graag met haar verder praten over de toepassing van het model op hun organisatie. Na deze bijeenkomst stapt ze in de trein naar Utrecht om een kop koffie te drinken met een collega facilitymanager uit haar netwerk. Daarna vervolgt ze haar treinreis naar Leiden, waar zij ‘s avonds de verjaardag van haar moeder viert.

Het ontwikkelteam Green Deal Circulaire Gebouwen vergadert bij de Koninklijke Bibliotheek.

Vrijdag

Van 10.00 tot 12.00 uur is Yvette betrokken in een strategische sessie bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Op dezelfde locatie komt vervolgens de ontwikkelgroep Green Deal Circulaire Gebouwen bij elkaar van 12.00 tot 14.00 uur. De deelnemers zijn Bart Blokland (Alliander), Martin Mooij (DGBC), Hans Scherpenzeel (RVO) en Stefan Maatman (CFP). Het gaat het over invulling hoe de 62 deelnemende organisaties met de 7 stappen – verlangen, vragen, verbinden, vernieuwen, verwerkelijken, verwonderen, verbeteren – van de ‘circulaire reis’ binnen deze Green Deal omgaan om tot een circulair gebouw te komen. Ze besluiten om studenten interviews af te laten nemen bij geselecteerde organisaties, die als voorbeeld kunnen dienen. De uitkomsten van deze interviews presenteren de studenten in de vorm van een pitch op een komende Green Deal-bijeenkomst. De groep bespreekt welke organisaties als voorbeeld te benaderen en denkt mee over het opstellen van de vragenlijst. Na deze bijeenkomst wacht in de receptie van KB een Indiase ondernemer, die van Yvette wil weten hoe hij een studentencampus in Bangalore circulair kan opzetten. Vervolgens krijgt ze de uitnodiging om daarover in januari 2018 in India te spreken op een congres. Die middag is er bij het Future Green Leader Program van de DGBC aandacht voor het Deltaplan Duurzame Renovatie met aansluitend een gezellige borrel. Dan wacht het weekend met een mix van gezellige familiedingen – speeltuin hoppen met zoon, zwemles en een strandborrel – maar ook werken aan PHI Factory.