Onderzoekster geluidsbeleving patiënten wint publieksprijs

Hester Thoen won de DGMR Bink Software Publieksprijs voor de presentatie van haar afstudeerscriptie over de geluidsbeleving van patiënten op de verpleegafdeling van ziekenhuizen. Thoen kreeg 44 van de 100 stemmen en mag een jaar lang onbeperkt gebruikmaken van de BINK Software voor bouwfysische analyses en bouwbesluitberekeningen.

De prijs ter waarde van € 5.000 werd uitgereikt tijdens de NVBV Kennisdag Bouwfysica op 14 juni jongstleden. Onder leiding van juryvoorzitter Kees van der Linden werden uit tien publicaties de artikelen van Hester Thoen, Franziska Roberz en Reinier Scholten geselecteerd. De DGMR BINK Publieksprijs was dit jaar nieuw, waarmee DGMR BINK jong talent ondersteunt in hun ontwikkeling en de eerste fase van hun carrière.

Franziska Robertz trapte af met de pitch over haar onderzoek aan de TU Eindhoven naar de toepassingsmogelijkheden van ultra-lichtgewicht beton bij duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Reinier Scholten presenteerde de uitkomsten van zijn afstudeerscriptie aan de TU Delft over de ontwikkeling van een hybride ventilatiesysteem met warmteterugwinning voor toepassing in bestaande kantoorgebouwen. Hester deed aan de Hogeschool Rotterdam onderzoek naar de geluidsbeleving van patiënten op de verpleegafdeling van ziekenhuizen. Op basis van de gevonden resultaten schreef zij een ontwerprichtlijn voor architecten en adviseurs.

Kees van der Linden Juryprijs

De Kees van der Linden Juryprijs was voor Franziska Robertz. Ze ontving deze prijs uit handen van Kees van der Linden zelf. Reinier Scholten en Hester Thoen eindigden op een gedeelde tweede plaats.