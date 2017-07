Innovatiemissie voor organisaties actief in robotica

Rvo.nl en de Nederlandse ambassade in Japan organiseren een innovatiemissie omtrent robotica. Indien u actief bent op dit gebied, kan het interessant zijn om mee te gaan met deze missie om nieuwe samenwerkingen op te starten.

Op Rvo.nl is een voorlopig programma te lezen. Het start met een bezoek aan de finale dag van de RoboCup in Nagoya. Na deze dag vervolgt de reis door Kyoto, Fukuoka en Tokyo. In deze steden worden bezoeken gebracht aan bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Bekijk ook het conceptprogramma op de website van RVO.nl.

Wereldleider robotica

De keuze voor Japan als bestemming voor de innovatiemissie komt doordat het land wereldleider is op het gebied van robotica. Deze bron van kennis binnen dit onderwerp kan voor nieuwe samenwerkingen zorgen. De missie geeft inzicht in het Japanse robotica landschap en biedt daarmee kansen voor nieuwe samenwerkingen en/of ondernemingskansen.

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen € 250 per persoon. Deelname is inclusief collectief programma, transfers van en naar programma onderdelen, lunch en diners indien vermeld in het programma. Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en (inter-)nationale vluchten), toegangskosten voor de RoboCup in Nagoya (€75,-) en alle individuele kosten.

Interesse?

Heeft u interesse in deelname aan de Robotica innovatiemissie? Laat het weten via innovatiemissies@rvo.nl.