Krachtenbundeling voor snellere omslag naar nieuwe economie

MVO Nederland en De Groene Zaak bundelen de krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie te realiseren.

Beide organisatie herkennen bij elkaar het gedeelde gevoel van urgentie, bijvoorbeeld over het klimaat, en de kansen van duurzaam ondernemen voor de toekomst, voor de economie, de samenleving en het milieu.

Verbinden ondernemers, wetenschap en overheid

“In 2016 zijn er ambitieuze doelen vastgesteld voor een duurzame energievoorziening en een circulaire economie”, vertelt Marjolein Demmers, directeur van De Groene Zaak. “Ondernemers zijn aan de slag om innovaties en oplossingen in de praktijk te brengen. Daarbij zijn zij gebaat bij spelregels, die de businesscase voor verandering versterken. We verbinden ondernemers, de wetenschap en de overheid om de omslag te versnellen.”

Netwerken, kennis en kunde bij elkaar brengen

MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden ziet het samengaan van MVO Nederland en De Groene Zaak als een volgende fase. “We willen onze netwerken en alle opgedane kennis en kunde bij elkaar brengen. Samen willen we een brede en sterke beweging van ondernemers vormen, die gaan voor duurzaam succes.” Volgens haar is het momentum nog nooit zo groot geweest. “De grote uitdagingen van deze tijd vragen leiderschap van het bedrijfsleven. Onze 2.500 partners werken samen aan concrete veranderingen, zodat we ook in de toekomst kunnen beschikken over voedsel, energie, water en grondstoffen.”

Eind juni hebben MVO Nederland en De Groene Zaak besloten om vanaf 2018 beide organisaties volledig te integreren. Stichting MVO Nederland geldt hierbij als basis. Door het samengaan worden 2.500 duurzame ondernemers in één netwerk met elkaar verbonden. Het doel blijft om een stuwende rol te spelen in de transitie naar een duurzame economie.

Afbeelding: De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geldt als basis voor de krachtenbundeling.