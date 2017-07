Vacature: Allround B2B Marketeer M/V (FT)

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven B2B Marketeer.

Over Building Holland

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw- en vastgoedsector. Dit jaarlijks terugkerende event vindt plaats in de RAI Amsterdam. De volgende editie vindt plaats van 17 t/m 19 april 2018. Building Holland staat in het teken van innovatie en vernieuwing. Dit is wat we samenvatten als (Re)Building the Future: samen bouwen aan de toekomst van Nederland op basis van de meest actuele trends en ontwikkelingen in samenwerking met baanbrekende innovatieve partijen binnen de bouw en vastgoed. Meer informatie vind je uiteraard op onze website: www.buildingholland.nl

Over de functie

Als Marketeer ben je verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten van Building Holland. Je werkt nauw samen met al je collega’s om als één team met één missie Building Holland tot een nog groter succes maken. We willen een groeistrategie inzetten met als doel om op Building Holland 2020, 300 vooraanstaande exposanten en 20.000 kwalitatieve bezoekers te mogen ontvangen.

Jouw bijdrage bestaat uit het on- en offline promoten en werven van exposanten en bezoekers door middel van diverse marketingcommunicatiemiddelen, -campagnes en -acties.

Kernactiviteiten zijn daarbij:

Meedenken met het ontwikkelen en zelf uitvoeren van nieuwe offline en online campagnes en acties;

Optimaliseren van onze website: Conversie, usability, content, zoekmachineoptimalisatie, analytics;

Ondersteunen van onze collega bij het onderhouden van onze social media op Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube

Productie, redactie en verzending van onze wekelijkse nieuwsbrief

Coördineren van het gehele ontwikkelproces (planning, contact met ontwerper, drukkers en logistieke afhandeling) van onze marketingmaterialen zoals uitnodigingen, programmaboekjes, banners etc.

Uitvoeren van online campagnes op Google Adwords, Facebook ads etc.

Marktinformatie verzamelen ten behoeve van managementinformatie

Analyseren en rapporteren over de behaalde resultaten en het opstellen van strategische c.q. verbeterplannen

Actieve aanwezigheid tijdens kick-off, de op-en afbouw en de beursdagen zelf

Wie zoeken wij?

Je weet waar het in de marketing en in de bouw- en vastgoedbranche naartoe gaat en hoe je gewenste doelen kunt bereiken. Je vindt het leuk om zowel strategisch als operationeel bezig te zijn.

Gezien de samenstelling van het team zijn wij op zoek naar een professional die gewend is te werken in een klein dynamisch team. Je bent in staat zelfstandig te werken en functioneert daarnaast ook uitstekend in teamverband , de persoonlijke klik is erg belangrijk voor ons.

Je bent commercieel ingesteld, resultaatgericht en je hebt oog voor de klantbehoeften.

Onze andere functie-eisen zijn:

Een afgeronde HBO- of WO opleiding (marketing, communicatie)

Circa 3-5 jaar relevante marketingervaring. Dit is de 2e of 3e stap in je carrière

Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Ervaring met Wordpress, Adobe programma’s (InDesign en Photoshop), CMS en social media

Aantoonbaar netwerk / kennis van de bouw- en vastgoedsector is een pre

Ervaring met (media)partners is een pre

Woonachtig in een straal van 50 km rondom Velp

Wat bieden wij?

Building Holland biedt je een uitdagende fulltime baan (40 uur per week) met een passend salaris (afhankelijk van opleiding en werkervaring) , en een bonusregeling. Een laptop, telefoon en een fijne werkplek in het hartje van Velp behoren ook bij het pakket.

Building Holland is een jong, dynamische en groeiende organisatie, waar een informele werksfeer heerst. Je wordt opgenomen in een enthousiast team waarbinnen je voldoende ruimte krijgt om je vaardigheden optimaal aan te wenden. Wij geven je veel verantwoordelijkheden. Je wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen en je maximale bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Building Holland.

Solliciteren?

Stuur dan voor 24 juli 2017 een korte motivatiebrief en een recent curriculum vitae per mail t.a.v. Richard Klein, Directeur Building Holland, info@buildingholland.nl. Mocht je vragen hebben, dan kan je telefonisch contact opnemen via 085-2735970.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.