‘Gedrag speelt belangrijke rol in energietransitie’ 

Auteur: Tim van Dorsten

Het is mogelijk 17 petajoule te besparen met laaghangend fruit. Dat blijkt uit metingen van de Energy Navigator van e-nolis, vertelt algemeen directeur Bart-Jan Freriks van ENGIE Services West. “Met ons whitepaper ‘Van label C tot EED’ laten we weten dat energiebesparing eenvoudig is. De oplossing ligt in veel gevallen voor onze voeten.”

“Wij zijn niet meer alleen een energiebedrijf, maar profileren ons ook als technisch dienstverlener”, vertelt Freriks. “Wij willen een voorloper zijn in de energietransitie. Om dit te bereiken, is in de gehele maatschappij een energietransitie nodig. Wij doen dit door fossiele brandstoffen te vervangen door innovatieve en duurzame CO 2 -neutrale energieoplossingen.”

17 Petajoule aan energie besparen

Sinds de overheid heeft gesteld dat kantoorgebouwen in 2023 minimaal aan energielabel C moeten voldoen, merkt hij dat de urgentie in het bedrijfsleven is gestegen om haar huisvesting te verduurzamen. “Maar presteert een gebouw met een energielabel A wel zoals beoogd? Uit metingen van de Energy Navigator van e-nolis blijkt dat met laaghangend fruit 17 Petajoule aan energiebesparing te behalen valt.”

Dit heeft mede te maken met de veranderende kantooromgeving. “De constructie van aparte, gesloten kantoren is veranderd in een open werkvloer”, legt hij uit. “Daarnaast heeft iedereen een andere beleving van comfort: wat de een prettig vindt, is voor de ander te warm of te koud. Verder hebben we te maken met wisselende belangen: een beheerder behaalt zijn omzet van zijn bedrijf vaak over de servicekosten, terwijl de huurder het energieverbruik – een onderdeel van de servicekosten – naar beneden wil brengen. Je moet bij deze split incentive dus met respect voor elkaars verdienmodel op zoek naar het gemeenschappelijke belang.”

Energietips voor bedrijven

Als technisch dienstverlener ziet ENGIE het als zijn plicht om bedrijven te helpen het energieverbruik naar beneden te brengen. Vandaar dat ze het whitepaper ‘Van label C tot EED’ heeft gepubliceerd. “Wij voelen ons hiervoor mede verantwoordelijk, want het is ons vakgebied. Dit whitepaper is niet enkel een theoretische exercitie, maar hierin geven we ook tips hoe bedrijven energie kunnen besparen en eventuele boetes kunnen voorkomen. De hoeveelheid regels is groot en niet altijd overzichtelijk.”

Gedrag speelt belangrijke rol

Om energie te besparen zijn volgens Freriks geen grote, dure investeringen nodig. “In veel gevallen hoeft het zelfs geen geld te kosten. Daarnaast dienen apparaten ook op een andere manier te worden ingesteld, ingericht op de nieuwe kantooromgeving. Gedrag speelt een belangrijke rol. De oplossing ligt in veel gevallen voor onze voeten.” Het whitepaper biedt onder meer een EED-scan aan. De uitkomst hiervan geeft het bedrijf in kwestie oplossingen om op een eenvoudige manier energie te besparen. “Hoewel wij mee kunnen helpen met de oplossingen, vinden wij het ook geen probleem om andere bedrijven hierbij te betrekken. Kijk maar naar de beschikbaarheid van de Energy Navigator. Het gaat om het hogere doel: de opwarming van de aarde voorkomen en voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.”

De whitepaper 'Van label C tot EED' is te downloaden op de website van ENGIE.