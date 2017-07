Provincie Overijssel zoekt innovaties voor asbestdaken

De provincie Overijssel zoekt naar innovatie ideeën om kleine asbestdaken te verwijderen. ‘Maak Overijssel asbestdakenvrij’ heet de prijsvraag. Ondernemers krijgen de uitdaging om een aanpak te verzinnen die pandeigenaren motiveert en ontzorgt bij de verwijdering van hun asbestdak.

Het beste idee krijgt een startkapitaal van € 10.000 voor de verdere uitwerking van het idee. Communicatie- en marketingprofessionals van de gemeente ondersteunen het idee bij lancering in de markt. Op 1 oktober aanstaande sluit de inschrijving en de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Nationale Asbestconferentie op 2 november, georganiseerd door provincies Overijssel en Gelderland.

De prijsvraag heeft als doel om nieuwe ideeën te zoeken om doelgroepen te motiveren hun asbestdak te verwijderen en te vervangen door een nieuw dak. De ideeën worden beoordeeld door een jury, bestaande uit gedeputeerde Annemieke Traag, wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen, Hans Suurmond van de ledenraad Vereniging Eigen Huis en Rob Ekkers van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoning.

Op 24 augustus is er een inspiratiebijeenkomst in de Trefkoele in Dalfsen. Deelnemers kunnen tijdens de bijeenkomst speeddaten met deskundigen en kennismaken met potentiële samenwerkingspartners, bijvoorbeeld op het gebied van business development, communicatie, verdienmodellen en marktkennis. Meer informatie en de mogelijkheid om op te geven voor de prijsvraag vindt u op de website van de provincie Overijssel.