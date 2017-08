Onderzoek voor windpark windenergiegebied Hollandse Kust

Fugro startte een onderzoek naar het windenergiegebied Hollandse Kust (noord), ter voorbereiding op de tender voor een windpark.

Het onderzoek bestaat uit een geofysisch onderzoek en brengt onder andere in kaart waar kabels en pijpleidingen liggen. Het beoogde windpark moet met een capaciteit van 700 MW genoeg elektriciteit leveren voor circa 800.000 huishoudens.

De tender staat gepland voor 2019. Fugro onderzocht eerder de mogelijkheden voor windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid). Energiebedrijf DONG Energy en consortium Blauwwind verzorgen de windparken in Borssele. De tenders voor de windparken in Hollandse kust (zuid) worden verwacht in het najaar van 2017 en volgend jaar.