Video over Bouwagenda belicht toekomstbestendige bouw

Bouwend Nederland bracht een video uit over De Bouwagenda. In de video wordt duidelijk weergegeven hoe Nederland bouwt aan de kwaliteit van leven.

De bouwagenda is een innovatieprogramma voor de complete bouwsector, waarbij alle ketenpartners antwoord geven op maatschappelijke opgaven en vraagstukken. “Met de bouwagenda bouwen we letterlijk aan een toekomstbestendig Nederland voor onze kinderen”, gaf Maxime Verhagen aan over deze bouwagenda.

Bekijk de video over de bouwagenda en het bouwen aan de kwaliteit van leven op de website van Bouwend Nederland of klik op deze link.