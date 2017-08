Samenwerking voor versnelling duurzaam wonen

De Energiebespaarders en ABN AMRO zijn een samenwerking aangegaan om woningeigenaren te helpen bij het energiezuinig maken van hun woning.

ABN AMRO biedt klanten die worstelen met verduurzamen van hun woning de mogelijkheid om de Energie Bespaarcheck te doen. De tool is ontwikkeld door De Energiebespaarders en geeft inzicht in wat een duurzame woning oplevert.

Elementen die worden behandeld in de tool zijn terugverdientijd, comfort en bijdrage aan een beter milieu. “Door een bank van deze omvang kan De Energiebespaarders opschalen en komen we dichterbij het realiseren van onze ambitie: een 100% duurzame en autonome energievoorziening.”

Het doel is om de komende jaren 80.000 huishoudens via het platform te activeren, om te investeren in energiebesparende maatregelen. De Energiebespaarders hebben de ambitie om met slimme technologie de verduurzamingsbranche echt te veranderen als eerste 'online aannemer'.