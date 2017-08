Betonkeurmerk opgenomen in Rabo Impactlening

Het betonkeurmerk BetonBewust|CSC is opgenomen in de Rabo Impactlening, een zakelijke lening met korting. Betonfabrikanten die in het bezit zijn van het keurmerk lenen tegen een gunstiger tarief.

Het certificeringssysteem is sinds 1 februari 2017 voor de Nederlandse markt beschikbaar en de eerste certificaten werden op Building Holland uitgegeven. Het systeem geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent beoordelingscriteria op grondstoffen, bron of herkomst en andere factoren.

Er zijn in totaal vier niveaus te behalen: brons, zilver, goud en platina. Bedrijven met een certificaat vanaf zilver komen in aanmerking voor de Rabo Impactlening. Er is € 200 miljoen beschikbaar voor bedrijven die gebruikmaken van de Impactlening. “Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is”, directeur Bas Rüter van Rabobank. “Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt.”

Standaard voor Nederlandse markt

De erkenning van BetonBewust|CSC certificaten in de Rabo Impactlening is het laatste succes van het keurmerk. De certificaten spelen al langer een rol in het creëren van duurzame betontoepassingen. Ze worden genoemd als standaard voor de Europese markt. BetonBewust|CSC ook een belangrijke rol in het duurzaam inkoop beleid van de overheid en opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is dat beton met 30% granulaat begin dit jaar is opgenomen in de nieuwe milieulijst (2017) van de MIA\Vamil-regeling.