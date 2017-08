Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: NDA

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Erik Steegman stelt deze organisatie voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“De NDA bestaat sinds 1 mei 1981 en is een samenwerkingsverband van kwalitatief hoogwaardige dakdekkersbedrijven uit heel Nederland. De intentie achter deze samenwerking is het verbeteren van kwaliteit, veiligheid en innovatie in de dakbedekkingsbranche. Daarnaast geeft de samenwerking voordelen, zoals landelijke dekking en inkoopkracht. De NDA zorgt namelijk voor de centrale organisatie van de Kiwa-certificering. Een goed voorbeeld hiervan is het kwaliteitsmanagementsysteem waarin centraal alle meldingen van de dakdekkersbedrijven, over kwaliteitszaken geregistreerd worden. Verder ondersteunen we met gezamenlijke trainingen, cursussen en informatiebijeenkomsten. Ook de marketingcommunicatie voor de verschillende poten van de NDA wordt centraal geregeld.

We beschikken over 3 verschillende poten:

Dakbehoud Nederland: planmatig onderhoud en beheer van daken

Coninko: inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven

DIAC: onafhankelijke dakinspecties en nulmetingen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Door het exploiteren van ons Duurzame Dak Concept. Hierbij begeleiden en informeren we de opdrachtgever over alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. Van ontwerp tot ontmanteling. Hiermee stimuleren we meer groen, waterbuffering, zonnepanelen en meer multifunctioneel gebruik van daken. Daarnaast stellen we met Coninko eisen aan onze leveranciers, ook op het gebied van duurzaamheid. En met Dakbehoud Nederland verlengen we de levensduur van daken met planmatig onderhoud.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Dakbehoud Nederland is onze grootste bedrijfstak. De leden werken intensief samen om opdrachtgevers met panden door heel Nederland te ontzorgen op het gebied van dakonderhoud. Ook is er momenteel veel interesse in ons Duurzaam Dak Concept. Het belang van multifunctioneel gebruik van daken wordt steeds meer onderkent. Zonne-energie en groen op daken wordt langzaam maar zeker de nieuwe standaard. De kennis die de NDA en haar leden hiervan hebben, wordt steeds meer op waarde geschat.”

Welk project dat jullie hebben uitgevoerd is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Een mooi voorbeeld is het dak van Zorgplein Sanoforum (zie foto bovenaan) in het Limburgse Brunssum: het eerste Europese project waar waterberging, groene koeling en stroomopbrengst op grote schaal is toegepast. Vanwege de beperkte afvoercapaciteit van het dak moest er naast de waterbuffering, die door een begroeid dak op natuurlijke wijze ontstaat, waterberging komen. Daarom heeft ons lid Verkoelen Dakspecialisten Weert een retentiesysteem op het dakbedekkingssysteem aangebracht. Dit systeem bestaat uit sterke, aan elkaar geschakelde kunststof boxen die 65 mm neerslag kunnen bergen. De permanente luchtvochtigheid boven dit systeem is ideaal voor sedumplanten. Op hun beurt zorgen die weer voor natuurlijke koeling onder de zonnepanelen, waardoor deze meer zonne-energie opleveren. Zo zorgt het dak van dit zorgcentrum voor waterbuffering, zonne-energie en bioversiteit.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Dankzij ons lid Kwerreveld Dakbedekkingen zijn we in contact gekomen met Duurzaam Gebouwd. Hij vond het beter om NDA als organisatie hieraan te verbinden. Via jullie netwerk verwachten we gelijkgestemden te ontmoeten, die ook als doel hebben om zo goed mogelijk met onze planeet om te gaan. Zij denken wellicht ook al na over de klimaatadaptatie bij hun eigen platte daken. Daarbij willen we natuurlijk graag ondersteunen. Daarnaast hopen we dat zij ons kunnen helpen met hun kennis.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Ik hoop en verwacht dat er op korte termijn niet alleen meer steen en grind op de daken van nieuwe gebouwen ligt. Gezien de klimaatverandering vinden we dat daken steeds moeten worden ingezet om water op te vangen en energie op te wekken. Dit alles voor onze volgende generaties.”