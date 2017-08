'Geef de toekomst een stoel'

De beweging ‘#Toekomststoel’ moet de toekomst een plaats geven. Drie professionals en Jan Terlouw roepen op tot actie, om tot een duurzamere wereld te komen.

Het initiatief ontstond tijdens een interview voor Dutch Green Building Council en moet de toekomst letterlijk een stoel geven. Lizzy Butink van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, Marianne Davidson van VolkerWessels Vastgoed, Yvette Watson van PHI Factory en Jan Terlouw roepen iedereen op om een extra stoel aan te schuiven in elke vergadering, klaslokaal, talkshow en zelfs in de Tweede Kamer. De stoel kan voor iedereen een andere betekenis hebben: het kan een nieuw perspectief bieden, een plek ter overdenking of iets anders.

Vertrouwen als sleutel

Jan Terlouw gaf in zijn pleidooi in De Wereld Draait Door (DWDD) al aan dat het om vertrouwen gaat en het belang van een leefbare aarde voor de jeugd. Op social media is #toekomststoel te gebruiken. Meer informatie is in te winnen op de officiële website van Toekomststoel.