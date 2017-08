Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Den Braven Benelux

Den Braven is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Manager Business Development Ruud Schrama stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en grootschalige productie van lijmen, kitten, PU-schuimen en technische sprays. Met onze merken Hercuseal en Zwaluw richten we ons uitsluitend op het professionele segment. Via bouwmaterialen-, ijzerwaren- en groothandels komen onze producten bij de verwerkers. Samen met deze klanten werken we aan projecten. Door onze kennis te delen zorgen we ervoor dat ze de juiste producten op de juiste manier verwerken.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Op het gebied van duurzaamheid zetten we in op 3 toepassingsgebieden:

Duurzaam Luchtdicht Bouwen: Door het beheersbaar maken van ongewenste luchtstromen in gebouwen, heeft koude buitenlucht geen vrije toegang meer tot de warme vertrekken. Daarnaast voorkomt het dat warmte via de lucht naar buiten kan ontsnappen. Ook adviseren we binnen dit concept met betrekking tot isolatie en slagregendichting

FireProtect: het gebruiken en toepassen van brandwerende producten beschouwen we als passieve duurzaamheid. Gecertificeerde brandwerende producten beperken de gevolgen van een brand enorm. Het beperkt het verspreiden van vlammen, hitte en rook in gebouwen, vergroot de brandveiligheid en redt levens.

Façade: door de afdichting van gevels te optimaliseren, verlengen we de levensduur van gebouwen. Daarnaast zorgen we voor een aangenamer binnenklimaat, voldoen we ruimschoots aan de eisen voor duurzaamheid en realiseren een zo groot mogelijke energiebesparing.

Daarnaast onderzoeken we hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen produceren. Zo voldoet ons productieproces aan de ISO-standaard 14001, de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Daarnaast kopen we onze grondstoffen duurzaam in en gooien we zo goed als niets weg.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“De vraag naar onze producten binnen het toepassingsgebied ‘Duurzaam Luchtdicht Bouwen’ is het grootst. We merken wel dat onze klanten echt het voordeel van nieuwe innovaties moeten merken en/of beleven. Om 1 kozijn af te dichten voldoet bijvoorbeeld Butylband. Maar om in korte tijd veel kozijnen luchtdicht af te werken, is de Hybriseal 306 efficiënter. Deze laatstgenoemde hybride coating is een spuitbaar en verkwastbaar en kan zonder primer op zelfs lichtvochtige ondergronden worden verwerkt.

Daarnaast is het ons doel om nieuwe, duurzame producten gebruiksvriendelijker te maken. Verder willen we met onze producten bijdragen aan gebouwen die materialenbanken zijn. Aangezien onze kit, pur en lijm nog moeilijk herbruikbaar te maken zijn, richten we ons erop we dat onze producten de ondergrond niet aantasten.”

Welk door Den Braven uitgevoerd project of welke door Den Braven geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Voor woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft Klaasen Groep 42 nieuwbouwappartementen gebouwd, in het nieuwbouwproject Oranjerie in 's-Graveland. Samen met technische groothandel Burghouwt hebben wij aan dit project bijgedragen met Zwaluw Butylband, Primer B&B en Elast-O-Foam (zie foto) in de ongeveer 300 kozijnen. Met deze producten hebben we gezorgd voor comfortabele en energiezuinige appartementen, die komende oktober worden opgeleverd.”

Technisch Commercieel Adviseur Marco van Haren van Den Braven tijdens de bouw van nieuwbouwproject De Oranjerie in 's-Graveland.

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We willen de kennis die we in huis hebben, over de toepassing van onze producten, de verwerkingseigenschappen en productinnovaties, delen met de rest van de bouwkolom. Denk hierbij niet alleen aan de verwerkers van onze producten, maar ook aan degenen die onze producten voorschrijven. Zonder bijvoorbeeld de kennis van de nieuwe producten kan een architect bijvoorbeeld nooit onze laatste innovaties aanbevelen. Ons uiteindelijke doel is efficiënter bouwen met zo min mogelijk faalkosten.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwachten jullie de komende jaren?

“Ik verwacht dat duurzaamheid niet meer is weg te denken uit de bouwsector en dat labels als BREEAM-NL, LEED en GPR eerder regel dan uitzondering zijn. We merken nu al dat bouwbedrijven steeds beter nadenken over de producten die ze gebruiken. Zo wordt er al steeds vaker gevraagd om de certificaten die bij de prestaties van onze producten horen.”