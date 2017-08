Zonnepark op geluidswal langs A12

De gemeente Utrecht wil een zonnepark plaatsen op de bestaande geluidswal langs de snelweg A12. Hiervoor is het college van burgemeester en wethouders begonnen met een startdocument.

Volgens de website van de gemeente Utrecht hebben diverse partijen Utrecht al benaderd om op de geluidswal aan de Veldhuizerweg in De Meern zonnepanelen te mogen leggen. Na het vaststellen van het startdocument kan deze gemeente de bestemming van dit gebied aanpassen naar de mogelijkheid voor de opwekking van zonne-energie. Daarna selecteert de gemeente een partij, die de beschikking krijgt over de grond om zonnepanelen te leggen.

Utrecht klimaatneutraal in 2030

De realisatie van grootschalige zonneparken kan een forse bijdrage leveren aan het stimuleren van duurzame energieopwekking en aan de doelstelling van de gemeente om in 2020 een totaalvermogen van 37 MWp zonne-energie gerealiseerd te hebben. Utrecht werd in 2015 zonne-energiestad van Nederland vanwege alle initiatieven in de stad om voor zonne-energie te kiezen. In 2030 wil deze stad klimaatneutraal zijn.