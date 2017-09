AEG Professional Lighting nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Sinds kort is AEG Professional Lighting partner van Duurzaam Gebouwd. Salesmanager Gert-Jan Plaisier stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We bieden innovaties die de mens licht doet beleven: functionele, sfeervolle en design-georiënteerde verlichting dat projecten een gevoel van meesterschap biedt. We weten hoe we dit met licht kunnen realiseren en wat dit in de toekomst aan energiebesparing oplevert. We bieden een lichtoplossing die niet alleen uw persoonlijke wensen vervult, maar ze zelfs overtreft.

De Duitse ingenieur Emil Rathenau heeft in 1883 in Berlijn opgericht. Hij deed dit nadat een licentie had verworven voor productie van de gloeilamp. En nu – 130 jaar later – keren we als AEG terug naar onze roots met een volledig assortiment aan hoogwaardige en eigentijdse led-verlichtingssystemen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“We willen graag iets positiefs bijdragen. Dit doen we door als beste elektronicabedrijf niet alleen mensen, maar ook onze planeet te helpen. We zijn zeer ambitieus in onze plannen. Op 2 belangrijke gebieden willen we in de nabije toekomst een positieve bijdrage leveren:

Onze CO 2 -voetafdruk met 50% reduceren door volledig te richten op led als lichttechnologie

We weten dat er uitdagingen op onze weg liggen. Maar we geloven dat als we samen duurzame oplossingen vinden waarvan iedereen kan profiteren, we dagelijks een positieve bijdrage kunnen leveren.”

Naar welke producten is de vraag uit de markt het grootst?

“Tegenwoordig wordt energiebesparing en efficiëntie bij ledverlichting als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Wij signaleren dat er sprake is van een toenemende vraag naar lichtcomfort. Het gaat om lichtoplossingen die niet storend of verblindend werken, maar precies de functie vervullen die de gebruiker zich wenst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan indirecte verlichting, dimbaarheid, dynamisch licht en intelligente aansturing. Daarom zien we dat met name de AEG Darklight-Serie veelvuldig wordt ingezet in projecten van uiteenlopende aard.”

Welk door jullie uitgevoerd project is het meest duurzaam en waarin komt dit tot uiting?

“We zijn bijzonder trots op het eerste project dat we in Nederland hebben uitgevoerd. Het nieuwbouwcomplex van de Scholencombinatie Delfland in Delft (zie foto) beschikt over onze verlichting. Dit schoolgebouw is vorig jaar succesvol opgeleverd.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Via jullie netwerk willen we graag kennisdelen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt. Bovendien biedt Duurzaam Gebouwd ons de kans om in een directe dialoog met de bouw- en vastgoedsector actief een bijdrage te leveren aan duurzaamheid op het gebied van verlichting.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwachten jullie de komende jaren?

“Constant innoveren is onze filosofie. Dat brengen wij vandaag en vooral in de toekomst tot uitdrukking in het ontwikkelen van IoT-lichtsystemen met draadloze aansturing via sensoren. Daarnaast passen wij telkens de laatste ledtechniek toe, die bijdraagt aan een constante reductie van de energiebehoefte. Ook houden wij het thema productkwaliteit hoog op de agenda. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten zeker zijn van een maximale functionele levensduur.”