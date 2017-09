Krijg inzicht in eigen CO2-uitstoot

Sinds deze week kan ieder Nederlands bedrijf inzicht krijgen in zijn eigen CO2-kosten. Dit is mogelijk dankzij een openbaar toegankelijke tool van het Klimaatplein.

Deze software laat zien wat de CO 2 -voetafdruk van een bedrijf is en welke CO 2 -kosten daarmee gepaard gaan. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid.

Een online calculator laat zien waar en hoeveel bedrijven jaarlijks aan uitstoot van broeikassen veroorzaken. Deze rekenmachine beschikt over de categorieën ‘Gebouw en productieproces’ en ‘Zakelijk vervoer’. Hierbij kunnen ondernemers bijvoorbeeld uitrekenen wat hoeveel kilo CO 2 ze uitstoten met hun verbruik aan grijze stroom, Nederlandse groene stroom, stadsverwarming en stoomolie, maar ook met auto’s op diesel, openbaar vervoer en vliegreizen.

Daarnaast toont een benchmark de CO 2 -voetafdruk van kantoren, scholen, winkels en van diverse soorten industrie. Zo kunnen ondernemers hun eigen uitstoot vergelijken, met de gemiddelden.

5-stappenplan om CO 2 -uitstoot te reduceren

Aan de hand van een 5-stappenplen laat het Klimaatplein zien hoe dat verbruik te verminderen is zodat op zowel huidige als toekomstige energie- en CO 2 -kosten is te besparen. Als stappen geeft ze hierbij:

Leer het energieverbruik van de eigen organisatie kennen

Bespaar op eigen energieverbruik

Zelf duurzame energie opwekken

Compenseer (nog) niet te reduceren CO 2 -uitstoot

-uitstoot Communiceer genomen stappen met stakeholders