Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Prysmian Group

Prysmian Group heeft zich aangesloten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd. Key-accountmanager Utilities Sander Lauwers stelt het bedrijf voor.

Wat zijn de kernactiviteiten van Prysmian Group?

“Onder de merken Prysmian en Draka ontwikkelen, produceren en leveren we kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties, industriële toepassingen, energieopwekking, -transmissie en -distributie. Draka is in 1910 opgericht als de Hollandse Draad- en Kabelfabriek en 3 jaar later zag de Nederlandse Kabelfabriek (NKF) in Delft het levenslicht. Dit laatstgenoemde bedrijf is in 1998 onderdeel geworden van Pirelli Cavi, dat in 2005 verzelfstandigd is als Prysmian. Sinds 2011 geldt Draka ook als onderdeel van dit mondiaal kabelproducerende bedrijf, dat beschikt over 82 fabrieken in 50 landen. In Nederland staan die fabrieken in Nieuw-Bergen, Delft, Emmen en Eindhoven. Met het merk Prysmian richten we ons binnen Nederland met name op energiekabels. De klantengroep van dit product bestaat voornamelijk uit netwerkbeheerders en energieopwekkers. Zo zijn we een strategische leverancier bij transmissienetbeheerders TenneT en levert Prysmian het merendeel van de kabels voor de distributiemarkt.”

Op welke manier(en) zet Prysmian Group in op duurzaamheid?

Duurzaam ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. Een belangrijk doel voor ons is het terugbrengen van CO 2 -uitstoot. Dit doen we door continu te kijken naar duurzamer gebruik van materialen en middelen zoals water en energie, in elke fase van het productieproces. Daarnaast adviseren we installateurs door middel van onder meer eco-advies, zodat ze weten welke kabel ze moeten kiezen om een duurzame keuze te maken.

We werken hard aan duurzame alternatieven voor onze kabels. Het is echter niet altijd eenvoudig om netwerkbeheerders te overtuigen om naar alternatieven over te stappen. Energielevering is namelijk een primaire levensbehoefte. Voor iedere seconde stroomuitval betaalt de netbeheerder een torenhoge boete. Daarom bestaat er veel scepsis onder deze klanten met betrekking tot het implementeren van nieuwe kabels.

Prysmian heeft met de P-laser kabel in pilotprojecten van Alliander en Enexis inmiddels bewezen een goed alternatief te zijn. Daarnaast gebruikt Alliander deze kabel inmiddels als standaard binnen haar kabelpakket. Deze ‘groene’ kabels beschikken over thermoplastisch materiaal, waardoor ze recyclebaar zijn. In een traditionele kabel zit crosslinked polyethylene, dat niet recyclebaar is.

Daarnaast merken we dat duurzaamheid in aanbestedingen steeds vaker wordt beloond. Dit heeft voornamelijk te maken met het klimaatakkoord van Parijs. We zien wel dat het voor veel bedrijven nog een grote uitdaging is om dit op een duidelijke manier te verwerken en overeenkomstig te handelen. Zo is onze P-laser kabel deels gemaakt van herbruikbaar materiaal. Dit sluit aan op de circulariteitsbenadering. Daarnaast gaan kabels zo’n 40 tot 50 jaar mee: hiermee laten we zien ook aan de toekomst te denken.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Prysmian Group levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Naar onze kabel P-laser. Deze heeft Alliander sinds 2014 in haar raamcontract voor middelspanningskabels (10 kiloVolt tot 50 kiloVolt) opgenomen. Hierop ben ik enorm trots en naar verwachting volgen andere partijen vanaf het eind van dit jaar.”

Welk door jullie uitgevoerd project is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Bij het aansluiten van de windmolens bij Windpark Noordoostpolder heeft Prysmian Group 130 km P-laser geleverd aan energiebedrijf RWE. Dit park is afgelopen juni geopend en beschikt in het totaal over 86 windturbines op land en water. Deze turbines produceren gezamenlijk 1,4 miljard kWh; genoeg om dagelijks ruim 400.000 huishoudens van groene energie te voorzien.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We verwachten dat we veel kunnen leren van de overige partners, die in het netwerk van Duurzaam Gebouwd zitten. Dat willen we graag, want voor ons reikt de circulaire economie verder dan enkel de bouwsector. Het slaat op de hele wereld. Via dit netwerk hopen we getriggerd te worden tot andere, nieuwe ontwikkelingen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Wij onderzoeken hoe we een kabel circulair krijgen. Dit doen we door elke fase van de productie van een kabel te analyseren en te optimaliseren. Op de geleider na zou dit al in 2020 kunnen. Zo werken we eraan om een hoger aandeel aluminium recyclaat in de kabels te verwerken. Daarnaast streven we naar steeds minder koper in onze kabels: het belast niet alleen het milieu, maar is ook nog eens zwaarder dan aluminium."