Wijziging datum Duurzaam Gebouwd Congres

Aangezien het Duurzaam Gebouwd Congres samenvalt met de Corporatiedag van Aedes op 23 november, is besloten het Duurzaam Gebouwd Congres te verplaatsen naar 1 februari 2018.

Woningcorporaties vormen een belangrijke doelgroep van het Duurzaam Gebouwd Congres. Om de kwaliteit van het congres te waarborgen en een optimale ketensamenwerking te garanderen, is dan ook besloten het congres te verplaatsen naar 1 februari 2018.

Aedes-voorzitter Marnix Norder verzorgt op 1 februari tijdens het congres een keynote. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer en vindt plaats in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Samen gaan we op 1 februari #VanGasLos.