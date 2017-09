BackHoom: nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

BackHoom is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Manager partnerships Tim van Kempen stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“BackHoom is dé databroker voor complete en relevante data over de verduurzaming van grondgebonden particuliere woningen in Nederland. Daarmee komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar nieuwe, relevante en complete data op dit gebied. Door bestaande databronnen te verrijken, bundelen en op innovatieve manieren te combineren, kunnen we op een eenvoudige manier data en daaraan gelieerde producten en diensten aanbieden. Zoals de woningscan die bedrijven in hun eigen website kunnen integreren, zodat hun klanten direct inzicht krijgen in welke energiebesparende maatregelen ze het best kunnen nemen. Of het leveren van batches van adressen waarover wij inzicht bieden in welke besparende maatregelen nog mogelijk zijn per adres.

We faciliteren op maat en maken de data op eenvoudige wijze toegankelijk. Zo is al onze data real-time beschikbaar en kunnen bedrijven het op verschillende manieren naar wens inzetten. Via bijvoorbeeld API’s, batches en basistools die klanten kunnen gebruiken om eigen data te verrijken. Op deze manier creëren we een one-stop-shop-dataservice. Daarnaast stellen we marktpartijen met onze diensten in staat om de verduurzaming en het energiezuiniger maken van particuliere woningen versneld te realiseren. De gebruikte databronnen zijn onder andere BAG-data, CBS, RVO en marktconforme offertes van energiebesparende maatregelen.

Onze kracht zit in het verzamelen en in kaart brengen van kwalitatief relevante data over de potentiële energiebesparing per individuele woning en het feit dat we deze op grote schaal kunnen leveren. Onze kennis hierover wordt steeds specifieker en blijven we verbeteren, omdat we integraal naar een woning kijken en onze data altijd up-to-date houden. We zijn erop gebrand onze klanten kwalitatieve data te leveren.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“We ondersteunen partijen en organisaties die direct of indirect actief zijn met het stimuleren van energiebesparing. Door de energiebesparingsmarkt te voorzien van kwalitatief hoogwaardige data willen we de verduurzaming van particuliere, grondgebonden woningen in Nederland verbeteren en versnellen.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Momenteel zien we veel interesse in de HuizenZoeker. Deze tool maakt het voor een bedrijf eenvoudig zichtbaar, welke leads (woningen) voor hen interessant kunnen zijn om energiebesparende maatregelen te realiseren. Bijvoorbeeld een isolatiebedrijf dat wil weten welke adressen interessant zijn voor een marketingactie op (vloer)isolatie.”

Welk door BackHoom uitgevoerd project of welke door BackHoom geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Deze vraag is niet echt relevant voor ons. Al onze producten en diensten staan uiteindelijk in dienst van energiebesparing in particuliere grondgebonden woningen.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Omdat het platform van Duurzaam Gebouwd de partijen samenbrengt die, net als BackHoom, verduurzaming in de gebouwde omgeving nastreven. Partijen waarvoor wij met onze data interessant kunnen zijn en andersom. Wij zijn namelijk ook altijd op zoek naar partners om de markt en onszelf te verbeteren. Daarnaast biedt het platform het laatste nieuws en interessante discussies, waarvan we ook graag deel uitmaken.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwachten jullie de komende jaren?

“We zien duidelijk een toenemende aandacht voor woningen zonder aardgasaansluitng; in de media, bij de overheid en daardoor ook in de hele maatschappij. Daarom verwachten we dat een grotere groep woningeigenaren anders gaat handelen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van apparatuur of de benodigde investering in isolatie. Dat is ook nodig als we in Nederland de duurzaamheidsdoelstellingen willen halen.”