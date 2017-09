Vier partijen bundelen hun krachten binnen de vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards

De organisaties abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd bundelen hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Door de bestaande Duurzaam Bouwen Award, de Gouden Kikker en de WOCO25 te bundelen, ontstaat een groter podium voor deze prijzen. Daarnaast introduceren de vier partijen als nieuwe prijs de Circulaire Ring.

De Duurzaam Bouwen Awards kent 4 categorieën, elke categorie is gefocust op één specifiek deel van de bouwkolom:

Meest duurzame project: de bouwer/opdrachtgever van het beste opschaalbare duurzame bouwproject ontvangt De Gouden Kikker.

Meest duurzame woningcorporatie: de woningcorporatie die zich het meest onderscheidt met doordacht duurzaam beleid en/of duurzame innovatieve projecten, ontvangt de WOCO25.

Meest duurzame gemeente: de gemeente met het beste duurzaamheidsbeleid ontvangt de Circulaire Ring.

Publieksprijs: uit alle genomineerden kiest het publiek tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres de winnaar, die de Duurzaam Bouwen Award ontvangt.

Oprichting Stichting Duurzaam Bouwen Awards

Om voor een onafhankelijk overkoepelend merk te zorgen, hebben de 4 organisaties de Stichting Duurzaam Bouwen Awards opgericht. De Duurzaam Bouwen Awards biedt partijen, via de aangebrachte categorieën, de mogelijkheid om zich binnen de markt te profileren op één specifiek deel van de bouwkolom. De website DuurzaamBouwenAwards.nl vormt hiervan het visitekaartje.

Belangrijke partners voor deze nieuwe stichting zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Bouwend Nederland. Deze partners leveren een financiële bijdrage, hebben een rol in de communicatie naar doelgroepen en deelnemers en dragen een jurylid voor. De jury bestaat uit maximaal 7 personen. Per categorie kiest de jury 3 genomineerden, waarvan 1 de winnaar wordt.

'Kwaliteit inzendingen hoger'

“Deze bundeling is belangrijk om voor een positieve impact in de breedte te kunnen zorgen", vindt Duurzaam Gebouwd-directeur Wietse Walinga. "Een duurzame corporatie heeft namelijk baat bij een duurzame gemeente en een duurzame bouwer. Deze verbreding zorgt ook voor een verdieping, waardoor ik verwacht dat de kwaliteit van de inzendingen hoger wordt.” W/E-directeur John Mak: “Met deze georganiseerde samenwerking met abcnova, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd verwachten we de opzet van de Duurzaam Bouwen Awards structureel te versterken. In combinatie met een jury met bekende mensen en mooie prijzen kan het niet anders dan dat organisaties die trots zijn op wat ze doen, zich gaan aanmelden.”

Meedingen naar de Duurzaam Bouwen Awards? De inschrijving is geopend van 5 oktober tot en met 31 december 2017. Het is ook mogelijk om anderen aan te dragen voor de awards. Kijk op de website van Duurzaam Bouwen Awards voor meer informatie. De eerste uitreiking vindt plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres met het thema #VanGasLos op 1 februari 2018 in Het Cultuurgebouw Hoofddorp.

Foto bovenaan: de initiatiefnemers van de Stichting Duurzaam Bouwen Awards met van links naar rechts Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd), John Mak (W/E adviseurs), Mark Kemna (FSC Nederland) en Bert Melles (abcnova).