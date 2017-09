Smart WorkPlace-partner genomineerd voor Deloitte Technology Fast 50 Award 2017

Measuremen, Founding Partner van Smart WorkPlace, is genomineerd voor de Deloitte Technology Fast 50 Award 2017, een prijs voor de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Het onafhankelijke meetinstituut werd al eerder viermaal genomineerd voor een andere award voor snelgroeiers, de FD Gazellen.

Foto: Oprichter en CEO Vincent le Noble van Measuremen

“Wij zijn aangenaam verrast dat we genomineerd zijn voor de Deloitte Technology Fast 50”, vertelt oprichter en CEO Vincent le Noble van Measuremen. “Deze nominatie is een erkenning voor onze innovaties en wereldwijde groei de laatste jaren. Er is nog veel te doen om werkomgevingen te verbeteren, waarmee het welbevinden van de medewerker stijgt en ook het rendement van de organisaties waar wij voor werken.”

Vergroting welbevinden personeel

Measuremen meet al tien jaar het daadwerkelijk gebruik van de werkomgeving met behulp van observaties, vragenlijsten, sensoren en apps voor smartphones. De organisatie maakt persoonlijke voorkeur, functionele eisen en gedrag zichtbaar. Dit werkt kostenbesparing en vergroting van welbevinden van personeel in de hand.

Zo schatten organisaties met het 'Workplace Maturity Model' beter in welke data zij nodig hebben om nog betere beslissingen te nemen en verder de groeien. Het door Measuremen ontwikkelde 'Connected Workplace' sluit aan bij initiatieven rond Healthy Workplaces & Smart Buildings en laat bedrijfsleven, onderwijs en consultancies inspelen op integrale duurzaamheid in hun organisaties.

Meer informatie over de Technology Fast 50 vindt u op de website van Deloitte. De definitieve winnaars worden op donderdag 12 oktober gekozen.