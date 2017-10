Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is partner geworden bij Duurzaam Gebouwd. Beleidssecretaris Peter van der Mars stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We zijn een werkgeversorganisatie in de MKB-sector metaal. Wij behartigen de belangen van 14.000 MKB-ondernemers. Daarvan zijn ongeveer tussen 3.500 en 4.000 leden actief in de bouw als toeleverancier van producten of diensten. Metaalunie sluit samen met een aantal partners – waaronder UNETO-VNI – met de vakbonden de ‘klein metaal’ cao, biedt leden service aan en behartigt belangen in politiek Den Haag en in de regio’s. Daarnaast is een groot aantal leden verenigd in branchegroepen, waarin bedrijven met elkaar samenwerken om hun branche-specifieke belangen te bevorderen.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid is voor ons en onze partners uit de metaalsector van groot belang. Vanaf de periode waarin het toenmalige ministerie van VROM 2 private instrumenten op het schild hees om de milieuprestatie van een gebouw mee te bepalen in het kader van duurzaam inkopen, is de metaalbouwsector verenigd in een ketenbeleidsoverleg juist over het thema duurzaamheid. In dit overleg wordt gezamenlijk beleid bepaald en project geëntameerd en aanbesteed. Om een voorbeeld te noemen: een onderzoek en impact assessment van de omrekenfactoren van CE Delft, die gebruikt worden om de schaduwkosten van de milieueffectcategorieën te bepalen.

Daarnaast zijn we sterk betrokken bij de transitietafels naar een circulaire economie. Onze voorzitter Fried Kaanen heeft diezelfde functie bij de tafel Maakindustrie en ik ben lid van het transitieteam dat de agenda voor de bouw opstelt.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We hebben de behoefte om ons meer en duidelijker in discussies over duurzaamheid te mengen. Niet alleen omdat er veel misvattingen zijn over metalen zoals zink, lood en koper of over de duurzaamheid van staal en aluminium als grondstof. Maar ook omdat er veel onduidelijkheid is over de toepasbaarheid van het MPG-stelsel. Hiervoor heeft de metaalsector in het verleden een Green Deal geïnitieerd en geholpen met de uitvoering.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“De transitie naar een circulaire bouweconomie is voor ons een belangrijk thema. Een transitie van de versnipperde lineaire bouweconomie naar een volledig circulaire bouw(economie) is hoe dan ook een majeure operatie. Het kan nooit een keuze zijn tussen een rendabele bouw economie en een circulaire bouweconomie. Het moet én-én zijn. Een circulaire bouweconomie kan gewoonweg geen doel op zich zijn. Het is slechts een middel... Vraag is: tot wat?

Geen enkele onderneming voert de grote verschuiving van lineair naar circulair door als daarvoor geen redenen zijn. Grondstoffenschaarste is nauwelijks een aanleiding in de bouw. Wat kunnen die redenen in grote lijnen zijn:

De vraag vanuit de markt;

Dwang vanuit regelgeving;

Afname van mogelijkheden om op de traditionele wijze (lineair) nog rendabel te kunnen functioneren;

Grotere winst mogelijkheden van het alternatief (circulair).

Verantwoord om willen gaan met grondstoffen

Toch willen we ook een positief geluid laten horen. De bouw is verantwoordelijk voor een aanzienlijke afvalstroom – bijna de helft van alle afval zou wel eens bouwgerelateerd kunnen zijn – en weet dit gelukkig grotendeels om te zetten naar goede grondstoffen. Dat is een grote prestatie. Met de juiste prikkels kan het echter nog beter, hoogwaardiger, etc. Hier liggen kansen die onder meer wel degelijk duurzaam zijn en werkgelegenheid bieden.”