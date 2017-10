ABN AMRO Duurzame 50-winnares Claudia Reiner doneert cheque aan Unica Foundation

Vicevoorzitter UNETO-VNI en ABN AMRO Duurzame 50-winnares Claudia Reiner doneerde tijdens het 15-jarig jubileum van UNETO-VNI de cheque van € 5.000 aan de Unica Foundation. Deze stichting biedt ondersteuning bij ontwikkelingsprojecten en werkt onder andere samen met het Nepalese Rode Kruis, om te zorgen voor duurzame energie, schoon drinkwater in de meest afgelegen locaties.

Reiner won eerder de ABN AMRO Duurzame 50, waar de geldprijs van € 5.000 aan verbonden zit. Ze besloot dat dit het juiste moment was om het bedrag te doneren. “Ik ben waanzinnig enthousiast geworden van de mooie dingen die de Unica Foundation doet”, vertelde Reiner op het podium van het UNETO-VNI jubileum.

Daadkracht, kennis en visie

De ABN AMRO Duurzame 50 wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan de persoon die over de meeste daadkracht, kennis en visie beschikt om de gebouwde omgeving ingrijpend te verduurzamen. “Het is noodzakelijk dat we een award hebben die initiatieven beloont en voorvechters van duurzaamheid in het zonnetje zet”, vindt directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd. “Het is goed om te zien dat de geldprijs aan zo’n mooi en concreet doel wordt besteed.”

De cheque wordt ingezet om een ontwikkelingsproject van Unica Foundation te financieren. Het betreft een project waarbij rookloze oventjes worden geleverd aan meer dan 100 woningen in Sildujure te Nepal. Reiner doneerde haar € 5.000 al, waarna zij bijval kreeg van haar collega’s. Zowel ENGIE, Van Dorp, Unica als Duurzaam Gebouwd deden nog eens een bijdrage per organisatie in het zakje, waardoor de totale donatie uitgroeide tot € 9.000, voldoende om het ontwikkelingstraject te financieren.

ABN AMRO Duurzame 50 en interview Claudia Reiner

Duurzaam Gebouwd Magazine #38, dat eind oktober verschijnt, bevat een uitgebreid hoofdinterview met Claudia Reiner. Daarnaast vindt u op de website van Duurzaam Gebouwd een artikel waarin Reiner aan het woord komt. Meer informatie over de ABN AMRO Duurzame 50 vindt u op de officiële website.