Inschrijving Duurzaam Bouwen Awards 2018 geopend

De organisaties abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hebben hun krachten gebundeld en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. Om voor een onafhankelijk overkoepelend merk te zorgen, hebben de vier organisaties de Stichting Duurzaam Bouwen Awards opgericht. Inmiddels is de inschrijving voor de prestigieuze award geopend.

De Duurzaam Bouwen Awards kent totaal vier categorieën:

Categorie 1: Meest duurzame project

Categorie 2: Meest duurzame woningcorporatie

Categorie 3: Meest duurzame gemeente

Categorie 4: Publieksprijs

De jury van de Duurzaam Bouwen Awards bestaat uit maximaal zeven personen. Per categorie kiest de jury drie genomineerden, waarvan één de winnaar wordt. De uitreiking van de Duurzaam Bouwen Awards vindt plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018.

Inschrijving geopend

De inschrijving voor de Duurzaam Bouwen Awards 2018 is inmiddels geopend! Bent (of kent) u een bouwer, woningcorporatie of gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan? Schrijf u dan nu in voor de Duurzaam Bouwen Awards of draag een andere partij voor! Wie weet behoort u straks wel tot een van de genomineerden. Schrijf u direct in via: www.duurzaambouwenawards.nl