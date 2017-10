Internationale award voor Cradle to Cradle-duo

Michael Braungart en William McDonough, de bedenkers van Cradle to Cradle, ontvingen de WorldGBC David Gottfried Global Green Building Entrepreneurship Award 2017. Het duo behaalde de award voor hun bijdrage aan het vergroenen van gebouwen wereldwijd.

Foto door: Robert Tjalondo

De award gaat naar ondernemers die de gebouwde omgeving ingrijpend verduurzamen. Dit jaar stonden de initiatieven van het duo centraal. Tai Lee Siang, voorzitter van WorldGBC reikte de award uit in Jaipur, India.

Het tweetal stond onder andere in de schijnwerpers vanwege hun boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things uit 2002 en hun unieke aanpak om wereldwijd gebouwen te vergroenen. “Jullie boek blijft de blauwdruk voor duurzame ontwerpen, ook al is het 15 jaar sinds het uitkomen van de publicatie.” “We hebben een architectuur en inrichting nodig voor gebouwen waarin de lucht van betere kwaliteit is dan buiten”, liet Braungart weten bij de ontvangst.

Foto bovenaan: Michael Braungart op het C2C Congress Venlo, lees het verslag van het C2C Congress Venlo.

