'Gemeenten en corporaties moeten woningbouw versnellen'

Provincie Zuid-Holland roept gemeenten en woningcorporaties op om de woningbouw te versnellen. Zij wil onder andere leegstaande kantoren en winkels transformeren en wil in 2025 aan de extra vraag van 140.000 woningen voldoen.

Het plan voor een versnelling van de woningbouw komt na het beoordelen van de woonvisies en/of woningbouwprogramma’s van 7 Zuid-Hollandse regio’s.

‘Handen uit de mouwen’

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (ruimtelijke ordening) is bij vrijwel alle gemeenten de urgentie doorgedrongen dat de woningmarkt in Zuid-Holland oververhit raakt. Ook is er het besef dat het aanbod voor een grotere groep woonconsumenten niet meer voldoet. “Dit omdat de woningen op de verkeerde plek zijn gebouwd, of omdat de woningen waar behoefte aan is, er simpelweg nog niet staan.” Hij vindt het tijd om nu te gaan bouwen en niet langer energie te verspillen aan het reserveren van extra bouwmogelijkheden.

Overcapaciteit

Ten opzichte van drie jaar geleden, toen de laatste woonvisies werden beoordeeld, ziet de provincie tegelijkertijd in vooral de niet-stedelijke regio’s een overcapaciteit aan bouwplannen. De provincie stuurt erop dat de woningbouw juist neerslaat in de stedelijke gebieden. Hier is de vraag naar woningen het grootst. De niet-stedelijke gebieden - waar veelal sprake is van vergrijzing en ontgroening - kunnen volgens de provincie alleen bouwen voor de eigen behoefte, en niet om eventuele groei van de stedelijke gebieden op te vangen.

Bom-Lemstra: “Alle onderzoeken en trends laten zien dat de trek naar de Randstad doorzet en dat die neerslaat in de stedelijke gebieden. We sturen er dus op dat de extra woningen dáár terecht komen. De juiste woning op de juiste plek.”

Aanvaarding

Van alle regio’s heeft de provincie alleen de woonvisie van Haaglanden en het bijbehorende woningbouwprgramma in zijn volledigheid aanvaard. Voor de Rotterdamse regio is de woonvisie aanvaard, met uitzondering van de plannen voor 13.000 woningen na 2020. Het is onduidelijk hoe het aandeel sociale huurwoningen concreet wordt vertaald, en hierover gaat de provincie nog het gesprek voeren met de regio. Verder wil Voorne-Putten meer woningen bouwen dan de eigen behoefte.

Lees de brief met volledige informatie over de verschillende gemeenten.