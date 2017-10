Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: C2N b.v.

Sinds kort is C2N b.v. partner van Duurzaam Gebouwd. Directeur Edwin van Eeckhoven stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het optimaliseren van vastgoed. Dat doen we al sinds 2004.

Onze diensten bestaan uit:

Het adviseren over het efficiënt verduurzamen van vastgoed.

Het certificeren van duurzaam vastgoed volgens erkende methodes zoals BREEAM, LEED, WELL, GPR en GRESB.

Projectmanagement voor nieuwbouw, renovaties, restauraties en inrichtingsprojecten.

Technical Due Diligence bij aan- en verkooptransacties.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“De groene draad in ons advieswerk is opdrachtgevers concrete handvatten bieden voor verduurzamen van nieuw en bestaand vastgoed. Niet alleen tijdens certificeringstrajecten, maar ook tijdens onze projectmanagement- en TDD-adviezen. Als onderneming werken we actief aan de reductie van onze CO2-voetafdruk, onder andere door een hybride wagenpark, energiezuinige verlichting en het terugdringen van papierverbruik. We stimuleren onze medewerkers om trends te signaleren die verdere invulling geven aan ons duurzame dienstenpakket: we hebben een duurzame kennislijn met onze partners en opdrachtgevers.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“De grootste vraag vanuit de vastgoedmarkt betreft ondersteuning bij certificering volgens BREEAM en LEED. In het bijzonder voor projecten met een hoge tot zeer hoge duurzaamheidsambitie.”

Welk door C2N uitgevoerd project of welke door C2N geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Een van het meest spraakmakende BREEAM-certificeringstraject waaraan we als BREEAM-Expert een bijdrage hebben geleverd, is het kantoorgebouw The Edge (zie foto bovenaan) aan de Zuidas in Amsterdam. Dit project behaalde in 2014 als eerste kantoorgebouw de hoogste BREEAM Outstanding-score ooit. Bovendien heeft The Edge de BREEAM Award 2016 ontvangen.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Duurzaam Gebouwd zien we als het ideale platform, dat ons ondersteunt in het uitwisselen van kennis en ervaring over duurzaam vastgoed. We willen via dit platform een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Op termijn is duurzaamheid geen onderscheidend kenmerk meer, maar een keiharde voorwaarde die de vastgoedsector niet kan negeren. We zien dat naast de focus op de CO2-footprint er nu ook veel aandacht is voor gezondheid binnen het vastgoed. Denk daarbij aan het WELL Certificaat. Vanuit het klimaatakkoord in Parijs en onze wetgeving pakt de markt de urgentie op om ons energieverbruik te verduurzamen (verbruik en transitie). Daarnaast is er veel aandacht voor een gezonde en circulaire economie. Voor de komende jaren zijn dit de nieuwe pijlers voor een duurzame samenleving.”