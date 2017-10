Duurzaam Gebouwd presenteert thema’s voor 2018

De opgave om Nederlandse scholen te verduurzamen is groot. 80% van de 10.000 scholen is toe aan een grondige verbetering van het binnenklimaat.

Renovatie & Transformatie gaat in op kansrijke manieren om onze voorraad op te waarderen en klaar te stomen voor de komende decennia.

In 2050 moet Nederland energieneutraal en gasloos zijn. Daarvoor zijn nog grote stappen te zetten: zo moeten 2,3 miljoen sociale huurwoningen nog van het gas af.

Het thema Klimaattechniek richt zich op het realiseren van een optimaal binnenklimaat. Verwarming, koeling en ventilatie vormen onderwerpen die zijn ondergebracht in dit thema.

