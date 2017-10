Terugblik: gemeente en Fries bouwbedrijf winnen awards

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards werden in 2016 voor het laatst uitgereikt, tijdens Building Holland 2016. Toen sleepten onder andere gemeente Amersfoort en Bouwgroep Dijkstra Draisma onder andere prijzen in de wacht, voor respectievelijk beste gemeente en beste bouwpartij.

Eerder besteedden we op Duurzaam Gebouwd aandacht aan deze winnaars. “We zien dit als bevestiging dat we op de goede weg zijn”, liet senior adviseur Pauline Sparenburg weten over de winst. “We namen het op tegen de gemeenten Assen en Zeist, maar we hadden geen idee of we kans maakten om deze prijs te winnen.”

De gemeente liet zich in de promofilm voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards op 2 manieren zien: enerzijds als opdrachtgever en anderzijds als facilitator. “We zijn opdrachtgever van Het Groene Huis: dit gebouw huisvest het Centrum Natuur- en Milieueducatie en biedt onderdak aan groene groepen.” Daarnaast heeft de gemeente bijgedragen aan het bouwconsortium 033Energie, dat NoM-renovaties voor particuliere woningen mogelijk maakt.

Promotiefilm gemeente Amersfoort

Forse kansen in bestaande bouw

Ook de winst van Bouwgroep Dijkstra Draisma kwam onder de aandacht op DuurzaamGebouwd.nl. Hierin liet topman Biense Dijkstra weten dat hij overtuigd is van de forse kansen in de bestaande gebouwde omgeving. Vanaf 2009 kreeg het thema duurzaamheid een belangrijke plek in het DNA van de organisatie en het beleid. “Aangespoord door de crisis”, gaf hij toe, “en omdat we merkten dat opdrachtgevers ervoor openstonden.”

Dijkstra Draisma schreef voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards in met de Veilige Veste in Leeuwarden, een politiebureau dat een herbestemming kreeg. Een Passiefhuisaanpak zorgde voor de nodige aandacht. “We stripten het hoofdgebouw en pakten het aan volgens het Passiefhuis-principe, waarbij we optimale isolatie en kierdichting combineerden met duurzame energie.”

Promotiefilm Dijkstra Draisma

Vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards

Dit jaar bundelen abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. De vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijden het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018. Naast de categorie ‘Meest duurzame project’ bevat de award ook de categorieën ‘Meest duurzame woningcorporatie’, ‘Meest duurzame gemeente’ en een ‘Publieksprijs’. Bent u dus betrokken bij het duurzaamste bouwproject van Nederland? Pak dan nu uw kans en schrijf u in voor de Duurzaam Bouwen Awards!

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards

Pak uw kans en schrijf u direct in voor de Duurzaam Bouwen Awards. Inschrijven kan via deze link.

Foto bovenaan: de winnaars van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016